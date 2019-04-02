共機越中線 環時藉機嗆美：在台海施力的餘地越來越小

2019-04-02 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



解放軍戰機越過「台海中線」，美國國家安全顧問博爾頓以及國務院、五角大樓都發聲明指責。大陸鷹派媒體環球時報發社評表示，美國軍艦光今年以來就三過台灣海峽，美國一直不斷破壞台海現狀，現在卻反咬一口，指責解放軍破壞了台海現狀。

環時社評說，民進黨拒絶承認一個中國，採取對抗大陸的政策，這是台海局勢動盪的根源。民進黨這樣做部分出於政治理念，部分是選舉策略，但這種激進政策能在台灣政壇上持續多久是高度不確定的。華盛頓將自己的對台政策與民進黨的激進路線綁在一起，這本身就是短視糊塗的。

環時社評指出，美國軍艦一再通過海峽，為何就不考慮解放軍會採取各種反制行動呢？如果說華盛頓認為中國會顧及同它的關係而不敢採取行動，那就是盲目自信導致了誤判。

這篇社評還指出，台灣離中國大陸太近了，中國的各種資源都能使得上勁，而且我們的戰略決心非常雄厚。相比之下，美國應該攤開來認真數一數，它在台海地區的牌實在不多。如果在這裡來展示美國的力量，它一定又是選錯了地點、時間和對手。

「解放軍可以有海空軍越過台海中線、飛越台灣島，乃至將台灣『黎巴嫩化』的各種選擇，這些選擇不必一定導致戰爭，但足以最終迫使台灣當局修改激進政策」，評論說。

環球社評說，美國總的來說很強大，但在台海，它又有多少選擇呢？它的軍艦來來回回示威，升級美台交流級別，大概也就這些了，如果美軍重新回到台灣，直接觸犯中國的「反分裂國家法」，解放軍必將直接動手，那就將是另一個故事了。