共機若再越中線蔡英文要強勢驅離 陸批胡言亂語

2019-04-02 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共二架軍機前天飛越台海中線，昨天又派遣軍機繞台，在台灣引起震撼。總統蔡英文1日稱：「我已下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。」對此，中共外交部發言人耿爽今天指出，台灣地區領導人做了表態，也發了推特，「她的胡言亂語、狂言妄語，實在令人氣憤」。「但這畢竟不是外交問題，我把它留給國台辦的新聞發言人做回應。」

中共外交部今天下午舉行例行記者會上，有媒體詢問，針對解放軍戰機越過「海峽中線」，蔡英文1日稱：「我已下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離。」美國總統國家安全事務助理博爾頓2日發推文稱：「中國軍方的挑釁在台灣不會贏得民心，但這會將加強全世界珍視民主的國家的人民的決心。『台灣關係法』和我們的承諾很明確。」

中共外交部發言人耿爽在記者會上回應，關於大陸軍機飛越台灣海峽中線的問題，建議向有關部門詢問。

耿爽指出，台灣地區領導人做了表態，也發了推特，「她的胡言亂語、狂言妄語，實在令人氣憤」。「但這畢竟不是外交問題，我把它留給國台辦的新聞發言人做回應。」

耿爽指出，對於美方的回應，我在此必須要說，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。美方當初單方面搞「與台灣關係法」，與國際關係準則和中美三個聯合公報完全背道而馳。中方從一開始就堅決反對，我們敦促美方有關人士要恪守一個中國原則，和中美三個聯合公報的關係，多做有利於中美關係和促進台海和平穩定的事情，而不是相反。