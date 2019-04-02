「我將無我」習近平的治國新詞 鄧聿文：恐帶來大災難

2019-04-02 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



「我將無我」是大陸國家主席習近平最近訪問義大利時講出的「新詞」，中國官方立即就此開展大力宣傳。大陸獨立評論員、中共中央黨校校刊《學習時報》前副編審鄧聿文在BBC投書，表示凡專制政權或獨裁者，總喜歡把自己裝扮成「無我」或「大公無私」，「他們在這樣說時，或許也有真誠真心一面，但若對國家和人民的治理真進入這種無我境界，很可能會帶來大災難」。

鄧聿文指出，很大程度上，習近平透過「新詞」來治國馭民，上台以來，習造了大量的政治「新詞」，進入了中國的政治生活，成了黨的政治文化的一部分，影響中國乃至國際社會。

他指，最為人們耳熟能詳的自然是「中國夢」，此外還有「政治規矩」、「政治建設」，「兩個維護」、「根本遵循」、「關鍵少數」、「精凖扶貧」、「一帶一路」、「人類命運共同體」等，它們頻繁出現在中共的文件、報告、領導人講話、報刊宣傳、幹部學習、學生課堂以及專家學者的演講與論文裏，成為黨在新時期的「新話」和意識形態，構成習近平思想的主要內容，也是中共向外輸出的「政治文化」。

他說，這一長串「新詞」裡，最新添加的一個是「我將無我」。這個新詞是習近平最近訪問義大利時，在回答該國眾議長菲科的問題所說，後者問習當選國家主席的心情，習回應說，「這麼大一個國家，責任非常重、工作非常艱巨。我將無我，不負人民。我願意做到一個無我的狀態，為中國的發展奉獻自己。」

「我將無我」出籠後，鄧聿文表示，官方立即開動宣傳機器，密集向民眾宣傳和灌輸習的「無我」精神，把它吹捧成習有「大境界」的表現。然而，正如「中國夢」、「人類命運共同體」等習式術語具有欺騙性一樣，「我將無我，不負人民」也有很大欺騙性。

他解釋，他所稱的「欺騙性」，不是指習本人不相信他說的話，而是指其字面含義與它實際所指或實現的結果是不同的，甚至完全南轅北轍。比如「中國夢」，根據習自己的解釋，是指中華民族的偉大復興，而習真正所指，是共產黨統治下的紅色帝國在全球崛起並佔主導角色，這就是他要的中國復興。「政治建設」和「人類命運共同體」都具有這樣的欺騙性。同樣，「我將無我，不負人民」也不例外。

「換言之，習近平要表達的是，既然14億中國人民選擇我做國家主席，那麼我定將不辜負他們的期望，不用權力謀求自己、家族、小集團的私人利益，『我』將把自己完全和人民融為一體，以人民之是為是，以人民之非為非，以人民之目標為自己的目標，在任上做到為人民利益鞠躬盡瘁，死而後已」。

鄧聿文說，但是，即便習的崇高精神境界是真的，又能如何？中共類似宣傳還少嗎？以中共黨章為例，它宣稱「除了廣大人民的根本利益，沒有屬於自己的特殊利益」，可實際上，中共把中國人民創造的財富都看成自己的黨產，它也確實沒有說過自己有私利，可整個中國都是它的利益。

他表示，在中共看來，「我」既然無我或無私，代表的就是公共或國家利益，這樣，本來屬於「你」的權利也就可以由「我」來代表，「你」不能對此發牢騷，有不滿。