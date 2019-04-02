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台軍機若飛越台海中線反制 港媒：正中北京下懷

2019-04-02 16:04聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中共二架軍機前天飛越台海中線，昨天又派遣軍機繞台，在台灣引起震撼。香港明報今天（2日）刊出評論指出，接下來要觀察的是，台方會否也派戰機越線到大陸一側。如果台方今後跨越中線，則台海從此你來我往，中線不復存在，就「正中北京下懷」，坐實了「內戰尚未結束」的現狀描述。

香港「明報」2日刊出「中國評論：美軍引來了解放軍？」評論分析，中共解放軍這次高調行動，相信是對近期台美軍事互動、特別是美國戰艦多次穿越台灣海峽行動的回應。尤其3月30日和4月1日，中共空軍的轟炸機和電子偵察機編隊兩度來回穿越日本宮古海峽，顯然與戰機飛越「台海中線」行動相關聯。

評論指出，自從台灣去年底九合一大選後，美方挺台動作頻繁，除美艦多番穿越台海外，美台外交互動升級，被北京官方輿論形容為對中國的對台政策「切香腸」，並有聲音建議大陸要「反過來切」，故中共軍機這次的越線之舉，並不出人意料。

文中表示，接下來要觀察的是，台方會否也派戰機越線到大陸一側。不過，所謂「台海中線」，正是當年美國為防止被蔣介石拖下水，不准其反攻大陸而劃設。

文中說，1950年代初期，台灣空軍控制著台海空中優勢，台方戰機進入福建如入無人之境，當年台方的防空識別區劃在大陸江西上空。但隨著兩岸空中力量此消彼長，加上美軍劃定紅線，台軍戰機從陸上退到海上，再退到中線以東。

「明報」評論指出，如果台方今後跨越海峽中線，則台海從此你來我往，中線不復存在，就「正中北京下懷」，坐實了「內戰尚未結束」的現狀。

文章認為，這次台灣方面的激烈反應，可能讓北京竊喜，今後除了飛越中線外，下次可能再貼近台灣飛行，未來美艦穿台，不排除解放軍戰艦尾隨護送，即不斷反向「切香腸」；而一旦美方行動升級，如戰艦、戰機停泊台灣港口、機場，大陸也可能相應升級行動，最後美方終會面臨「是否為台灣不惜一戰」的選擇。

當中共軍機飛越台海中線後，蔡英文聽取安全簡報指示軍方，蓄意越過中線的挑釁行為，務必在第一時間予以強勢驅離。但「明報」評論指出，台灣軍方雖循例稱對事件全程掌控外，只派軍機緊急升空攔截，地對空導彈雖捕捉到目標，但怕擦槍走火，「連火控雷達都未開」。

中共鷹派媒體「環球時報」連日發出兩篇社評，今天刊出的「一旦軍事緊張失控，台灣當局必先慫」社評指出，美台勾結在加劇「這很過分」，如果美台不思收斂又進一步示強，那麼台海緊張勢必加碼升級，走向嚴重的不確定性。

殲11戰機。（中新社）
殲11戰機。（中新社）
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