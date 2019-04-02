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周志懷：一國兩制台灣方案金馬可先行

2019-04-02 15:26聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任、全國台灣研究會前副會長兼秘書長周志懷上午在首屆新世代兩岸關係發展論壇表示，在目前兩岸現行條件下，可探討施行兩制台灣方案與金馬方案並舉，尤可現行探索兩制金馬方案。

廈門大學台灣研究院、中國文化大學社科院和廈門市台灣學會，今天上午在廈門市舉辦首屆新世代兩岸關係發展論壇。

周志懷表示，韓國瑜表態承認「九二共識」，上月參訪港澳深廈四地，日漸形成了人人談「韓流」的大潮，以及在此基礎上，形成台灣對於「一國兩制」台灣方案的探討。周志懷認為，當下兩岸關係進入了新世代，可試行統一分步走，金馬先行，探索兩制金馬方案，尤其要關注創造基層對基層的民主協商模式。

周志懷進一步表示，金馬地區與大陸，尤其是與福建的聯繫，相較台灣本島更為緊密，從而金馬地區的兩岸交流受到台灣政黨輪替影響也相對較小。「若能分解兩制台灣方案，可探索施行『一縣(連江)兩制』的馬祖方案，或者是『一省(福建)兩制』的金馬方案。」周志懷說。

「必須堅持為台灣同胞謀福祉，也要在兩岸經濟融合之外尋找路徑，因此大陸應着力爭取台灣民心，不斷加大兩岸社會融合力度，尋求破解兩岸政治難題之道。」周志懷說，「除在遏制與打擊民進黨當局台獨分裂行徑有實招外，特別要在兩岸人民互動，着力消除對立與敵意，這樣才能真正增進台灣同胞對民族和國家的認知和感情。」

周志懷錶示，在目前兩岸現行條件下，可探討施行兩制台灣方案與金馬方案並舉，尤可現行...
周志懷錶示，在目前兩岸現行條件下，可探討施行兩制台灣方案與金馬方案並舉，尤可現行探索兩制金馬方案。（香港文匯網）
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周志懷廈門福建兩岸關係
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