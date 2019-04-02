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美促列管 中國釋善意：5月起芬太尼全面管制

2019-04-02 15:57世界日報 中國新聞組／北京2日電

中國官方昨日發布公告，5月1日起正式整類列管芬太尼類物質。但中國官員同時否認美方對其管制不力的指控，反指美國需要解決自身藥物濫用等問題。

中央社報導，芬太尼（fentanyl）是強效類鴉片止痛劑，有很高致命風險，常被當作毒品使用。美方指控，中國生產者透過網路，兩年內從將價值近8億美元的芬太尼非法銷入美國。

去年12月1日，中國國國家主席習近平與美國總統川普就中美貿易問題會面時當面承諾，將芬太尼列為管制藥物。

中國公安部、國家衛生健康委員會、國家藥品監督管理局聯合發布的公告更進一步，提出「芬太尼類物質」的定義，整類列管，將芬太尼類物質列入「非藥用類麻醉藥品和精神藥品管製品種增補目錄」。

中國國務院新聞辦公室昨日上午舉行新聞發布會，中國國家禁毒委員會副主任劉躍進稱「這是中國禁毒法制建設歷程中的重大創新性舉措」。

報導指出，儘管這項公告是對美方要求的善意回應，但中方仍不忘對美方的指控反擊。劉躍進表示，合法廠家生產的芬太尼類藥品從來沒有發生過流弊。他稱，目前破獲的案件，是境內外不法分子相互勾聯非法加工再寄往美國，但數量極為有限，不可能是美國的主要來源，「美方的指責缺乏證據、有違事實」。

他反指美國自身的問題，包括普遍存在濫用處方止痛藥的傳統、處方藥管制不力，甚至一些人將吸毒等同於「自由」、「解放」等，加上半數以上的州實行「大麻合法化」，這些因素造成了美國大規模濫用芬太尼類物質問題。

此外，美國日前傳喚數名與走私芬太尼類物質的中國籍人士，劉躍進說，這是中美一直在聯合偵辦的案件，但是，現在美方採取了包括訴訟在內的其他措施，沒有跟中方提前溝通，這樣的做法有損雙方合作的良好氛圍。

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