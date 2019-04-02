中美貿易談判禁區「網安法」 傳北京有意讓步

2019-04-02 15:55 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／北京2日電



中美本周將舉行第九輪貿易磋商，中方主談代表副總理劉鶴昨天已啟程飛往華盛頓。據傳，美國貿易談判代表正爭取北京收回「網絡安全法」，而中方亦就此提出想法，有意為達成協議讓步。

中美第八輪經貿高級別磋商已在上周於北京結束。「華爾街日報」引述知情人士透露，在該一輪磋商中，核心問題是中國的「網絡安全法」，與中國訊息安全法規、跨境數據流動，以及雲計算等高科技領域相關的問題，占據了談判議程。

知情人士指出，北京近幾周表現出願意討論上述問題的意願，嘗試為達成貿易協議掃清最後障礙。在此之前，中方將這些問題視為談判禁區。

據悉，美國談判代表一直敦促北京明確界定哪些公司是「關鍵訊息基礎設施」運營商。而在最近的討論中，北京提出一種想法，即根據這些運營商在中國的市場份額來界定其地位。如果一間在中國開展業務的美國公司只占其所在行業的一小部分，它將不受法律規定的數據本地化要求約束。

川普政府過去一直敦促中國放寬對美國公司，尤其是大型科技公司的限制，稱這些公司在中國處於不公平劣勢。美方官員表示，北京的「網絡安全法」給在中國運營的美國企業帶來嚴峻挑戰，因該法規要求這些企業將敏感數據存儲在中國境內，並要求它們偏向選用中國的網路設備。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人耿爽昨日表示，劉鶴副總理已啟程前往美國。他指出，我們能說的是，希望雙方在已經取得的實質性進展的基礎上，能夠共同努力，相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，能夠爭取達成一個互利、共贏的協議。