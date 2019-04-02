暗挺華為！習近平晤紐西蘭總理：希望不要歧視中國企業

2019-04-02 15:54 世界日報 中國新聞組／北京2日電



紐西蘭總理阿爾登訪問中國，會晤中國國家主席習近平。 路透社 分享 facebook

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）昨日訪問中國，會晤中國國家主席習近平和總理李克強。習近平當面對阿爾登說，希望紐西蘭不要歧視中國企業。

本報系聯合報報導，習近平雖未提到任何中國企業，但各界都了解他的談話和中國電信巨擘華為有關。紐西蘭一度表示可能封殺華為的設備，導致雙方關係緊張。

習近平說，中國一向將紐西蘭視為「真摯的朋友和夥伴」，中國會繼續投資紐西蘭，也希望紐西蘭提供中國企業一個「公平公正、沒有歧視的營運環境」。

阿爾登則說，她重視和中國的關係，因為這是「我國最重要、影響最深遠的雙邊關係之一」，她表示期盼討論更多合作機會，推進雙邊關係。

這是紐西蘭基督城清真寺發生50人喪生的槍擊案後，阿爾登首度海外訪問，她在會見習近平前，先在北京人民大會堂與中國總理李克強會談。觀察者網報道，在與李克強見面前，阿爾登曾表示，她希望與北京就該國情報機構拒絕華為參與5G建設投標的決定對話。她表示，一些媒體稱華為在紐西蘭被禁的報導是「不真實的」。

中國是紐西蘭最大的貿易夥伴，每年從紐西蘭進口超過100億美元的商品。紐西蘭早在2008年就與中國簽署一項開創性的自由貿易協定，但阿爾登2017年執政迄今才首度造訪中國，顯得不太尋常。

紐西蘭情報機關去年11月基於「明顯國安風險」，暫停華為參與５Ｇ網路建設計畫，導致近幾個月中國和紐西蘭之間的關係緊繃。阿爾登原本預定去年11月應邀訪中國，後來竟未受邀。

阿爾登對李克強表示，訪問北京的目的是強調與中國關係的重要性，「這是我們最重要且影響深遠的關係之一」。

李克強呼籲尋找雙方利益的「最大公約數」，「為雙方企業相互投資營造公平、公正、透明、便利、非歧視的營商環境」。

會談結束後，阿爾登辦公室發表聲明表示，她籲請將紐西蘭與中國之間的自由貿易協定升級，並表示紐西蘭「歡迎高品質的外商投資」。