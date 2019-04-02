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新一輪談判前 北京再釋善意 全面管制止痛藥吩坦尼

2019-04-02 14:24聯合報 記者林則宏╱即時報導

第九輪中美經貿高級別磋商即將於華盛頓登場前，北京再度釋出善意，宣布將全面管制合成的類鴉片藥物吩坦尼類（Fentanyl，大陸稱「芬太尼」）物質，美國緝毒局隨即對此表示歡迎。BBC中文網則認為，大陸此舉是在為新一輪美中貿易談判示好。

根據台灣衛生福利部官網訊息，Fentanyl屬強效止痛藥及具成癮性，如不當使用，可能造成嚴重的後果，在台灣屬第二級管制藥品。

BBC中文網表示，Fentanyl是一種功效強大的止痛藥，便宜、易得但毒性強，功效比嗎啡強50至100倍，少量即足以致死，在美國僅被批准用於癌症等引起的嚴重疼痛。

然而近年來在北美地區，Fentanyl遭濫用情況越來越嚴重，中國則被認為是Fentanyl和類似藥物的主要來源。根據美國疾病控制和預防中心的數據，Fentanyl在全美每年導致超過1.8萬人死亡。

BBC中文網稱，Fentanyl是中美關係中又一爭執點。深受Fentanyl濫用問題困擾的美國一直向北京施壓，要求加強對此類藥品的管控。去年12月，美國總統川普與大陸國家主席習近平在G20峰會後展開貿易談判時，習近平當面承諾管制Fentanyl。

在大陸國務院副總理劉鶴預計於本月3日與美方展開雙邊第九輪經貿高級別磋商之際，大陸公安部、國家衛生健康委員會、國家藥品監督管理局1日聯袂公告，自5月1日起將芬太尼類物質列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種增補目錄》。

大陸國家禁毒委員會副主任、公安部反恐專員劉躍進說，「這標誌著中國政府已正式整類列管芬太尼類物質，這是中國禁毒法制建設歷程中的重大創新性舉措。」

劉躍進表示，芬太尼類物質是最近幾年才出現，但在美國、加拿大等國迅速發展蔓延為新型合成毒品，並已在一些國家大規模流行濫用，造成大量人員死亡，引發嚴重社會問題。

面對這一國際性難題，中國政府對芬太尼類物質實行整類列管，既是提前防範和應對化解新型毒品問題帶來的風險危害、保障人民群眾身心健康的重要舉措，也是參與全球毒品治理、維護世界安全穩定的重要體現。

FT中文網表示，禁止具有類似化學結構的整類藥品，可防止非法製藥商迅速改變其生產的藥品的化學結構。

BBC中文網稱，管控Fentanyl在如今波濤洶湧的中美關係中，屬於「低垂的水果」（low-hanging fruit，即可輕易達成的成果），中方需要作出的讓步並不大，而又恰是川普政府銳意有所作為的議題。中國此舉，相信會被解讀為川普政府的一大勝利。

美國之音報導，美國緝毒局對中國把芬太尼類物質列為管控藥物的決定表示歡迎。緝毒局在周一發表的書面聲明中說，這一進展將有助於杜絕中國的走私者通過改變芬太尼類藥物的成分來規避法律。

不過，在1日的記者會中，劉躍進也表示，中國對芬太尼類藥品的管控是非常嚴格的，合法廠家生產的芬太尼類藥品從來沒有發生過流弊，也不可能流入美國。中國執法部門曾偵破過數起非法加工和向美國販賣芬太尼類物質的案件，都是境內外不法分子相互勾聯，以偽裝、夾藏等方式通過國際郵包輸往美國，但數量極為有限，不可能是美國的主要來源。

劉躍進並指出，美國如果想真正解決其芬太尼類物質問題，還需加強其國內工作，而不是一味指責他國。

在第九輪中美經貿高級別磋商即將登場前，北京再度釋出善意，宣布全面管制吩坦尼類物質...
在第九輪中美經貿高級別磋商即將登場前，北京再度釋出善意，宣布全面管制吩坦尼類物質。（網路照片）
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