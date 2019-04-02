親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

剛說過要戰到最後 NCC主委詹婷怡疑似「被請辭」

分屍你爸的「血債錢」？哈紹吉血案，沙烏地的秘密封口費

日本改年號「脫中」陸媒：100000+年都不成

2019-04-02 13:11聯合報 記者許依晨╱即時報導

日本政府宣布新年號為「令和」，打破過去由中國古籍摘字傳統，取自本古籍「萬葉集」詠梅之歌的「初春『令』月，氣淑風『和』」，引發熱議。有大陸官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」表示，日本首相安倍晉三自以為是「脫中」了，其實更顯露了中國文化的影響力，只要使用漢字，就脫不開中華文化的汪洋大海，哪怕不用漢字，儒家文化思想，也是如影隨形的。

「牛彈琴」以「安倍這一次用心良苦，中國更要警醒了！」為題發文，內容表示，老天皇退位，新天皇登基，必須取一個新的年號，最後日本政府選中了兩個字「令和」，安倍隨後特意強調，「令和」這個新年號象徵日本豐富的國民文化和悠長傳統的日本古籍。

對此，文章稱，也就是說，這次不從中國經典作品中選年號，是安倍的既定主張，意在顯示日本的文化獨立，有很深的政治寓意。

文章舉例過去年號都取自中國經典，表示「日本年號要想能脫中，除非不用漢字，這是不以人的意志為轉移的」，「日本年號要脫中，100000+年都不成，除非不用漢字」。

不過文章指出，如果因此嘲笑日本，更不應該。畢竟，年號這種東西，起源自中國。以前的中國，後來的日本、半島、越南等，都是這樣做的，年號都來自中國經典，辛亥革命後，中國廢棄了年號，現在，整個中華文化圈，也只剩下日本，還保留了這個千年傳統，並運用在日常生活中。

至於「脫中」，文章指出，「日本人的一些盤算，可以理解」，安倍自以為是脫中了，其實更顯露了中國文化的影響力？另一方面，改年號，就反映對華態度？文章認為，「也真未必！」

文章說，別忘了，甲午海戰時的日本年號明治，二戰侵華時的日本年號昭和，也都取自中國經典，也都有美好寓意，「也沒有改變日本對中國虎視眈眈的態度」，所以，對於日本年號「脫中」，中國更多是要自信，如果中國文化一直有魅力，日本就不可能放棄漢字、如果中國持續繁榮昌盛，我們更不必擔憂日本怎麼樣，「關鍵是做好自己，不折騰，文化自信，則是最深沉最持久的自信」。

日本內閣官房長官菅義偉一日在東京宣布，皇太子德仁五月一日登基將使用新年號「令和」...
日本內閣官房長官菅義偉一日在東京宣布，皇太子德仁五月一日登基將使用新年號「令和」。 （美聯社）
分享

年號公眾號
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

紐總理首訪陸 習近平暗挺華為

2019-04-02 00:29

新一輪談判前 北京再釋善意 全面管制止痛藥吩坦尼

2019-04-02 14:24

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27

滬指半日升12點 深成指44點

2019-04-02 12:04

富商挑戰港府 阻修訂逃犯條例

2019-04-02 00:29

中美貿易談判 傳北京對網安讓步

2019-04-02 00:29

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22

習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

談凌友詩 陳明通：絕對是「叛國罪」 已推動國安法修法

2019-04-01 11:16

批習「擼起袖子加油幹」言詞粗鄙 重慶副教授被撤職

2019-04-01 10:54

劍指台獨和美艦 陸專家：海峽中線是偽命題

2019-04-01 10:34

陳明通：北京是挑釁者 對台戰略在我預判內

2019-04-01 09:47

共機越中線成常態？陸官媒：取決於台美關係

2019-04-01 09:38

逾萬港人上街反修「逃犯條例」 憂引渡政治犯

2019-04-01 00:43

北京不悅 港府要求我撤回調查局駐港人員

2019-04-01 00:43

習近平談道路選擇 求是：社會主義才能救中國

2019-03-31 17:36

安撫左右路線之爭 習近平再提「兩個不能否定」

2019-03-31 16:06

400人「民主苦行」 聲援佔中9子

2019-03-31 15:41

香港國泰城爆麻疹 孕婦職員擬集體請假自保

2019-03-31 15:33

香港國歌條例管太多？遊客、外國人都得尊重國歌

2019-03-31 15:28

畫底線 陸智庫：無限擴大「兩制」會變「假一國」

2019-03-31 10:55

邀兩岸學者討論「兩制台灣方案」 中共已啟動

2019-03-31 10:22

春天最驚嚇的風景 樹上開滿了「中國大媽」

2019-03-31 09:46

香港國泰航空又一員工麻疹確診

2019-03-30 23:33
看更多

熱門文章

四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

紐總理首訪陸 習近平暗挺華為

2019-04-02 00:29

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

日本改年號「脫中」陸媒：100000+年都不成

2019-04-02 13:11

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55

大陸結婚率7.2‰ 探五年新低

2019-04-01 23:26

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

這個大叔的身分證、駕駛證都是手抄的 交警看傻了

2019-04-01 16:35

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

台海衝突增大 大陸官媒：不排除定點清除台軍基地

2019-04-02 10:40

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

中美貿易談判 傳北京對網安讓步

2019-04-02 00:29

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27

小鎮貪圖拆遷款…3公里竟然裝了千盞路燈

2019-04-01 16:19

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

哈根達斯稱霸大陸高端冰淇淋市場多年 為何跌下神壇

2019-04-02 14:09

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

國有景區門票降價

2019-04-02 02:25

大灣區新動脈 虎門二橋12.89公里今通車

2019-04-02 02:24

「核三代」進化 大賺海外財

2019-04-01 23:26

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

傳撤駐港人員 陸委會：相信台港會務實考量需要

2019-04-01 21:30

滬指收3170點創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53

共機飛越台海中線 港媒：下一步會常態化

2019-04-02 10:16

富商挑戰港府 阻修訂逃犯條例

2019-04-02 00:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top