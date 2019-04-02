日本改年號「脫中」陸媒：100000+年都不成

2019-04-02 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



日本政府宣布新年號為「令和」，打破過去由中國古籍摘字傳統，取自本古籍「萬葉集」詠梅之歌的「初春『令』月，氣淑風『和』」，引發熱議。有大陸官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」表示，日本首相安倍晉三自以為是「脫中」了，其實更顯露了中國文化的影響力，只要使用漢字，就脫不開中華文化的汪洋大海，哪怕不用漢字，儒家文化思想，也是如影隨形的。

「牛彈琴」以「安倍這一次用心良苦，中國更要警醒了！」為題發文，內容表示，老天皇退位，新天皇登基，必須取一個新的年號，最後日本政府選中了兩個字「令和」，安倍隨後特意強調，「令和」這個新年號象徵日本豐富的國民文化和悠長傳統的日本古籍。

對此，文章稱，也就是說，這次不從中國經典作品中選年號，是安倍的既定主張，意在顯示日本的文化獨立，有很深的政治寓意。

文章舉例過去年號都取自中國經典，表示「日本年號要想能脫中，除非不用漢字，這是不以人的意志為轉移的」，「日本年號要脫中，100000+年都不成，除非不用漢字」。

不過文章指出，如果因此嘲笑日本，更不應該。畢竟，年號這種東西，起源自中國。以前的中國，後來的日本、半島、越南等，都是這樣做的，年號都來自中國經典，辛亥革命後，中國廢棄了年號，現在，整個中華文化圈，也只剩下日本，還保留了這個千年傳統，並運用在日常生活中。

至於「脫中」，文章指出，「日本人的一些盤算，可以理解」，安倍自以為是脫中了，其實更顯露了中國文化的影響力？另一方面，改年號，就反映對華態度？文章認為，「也真未必！」