紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



近兩百名中共紅二代及紅三代前日在北京聚會，並觀看慶祝中華人民共和國成立70周年音樂會。毛澤東前秘書、已故中共中央顧問委員會常務委員胡喬木之女胡木英表示，當今社會矛盾積累已到相當嚴重階段，中共面臨諸多考驗。但相信會在總書記習近平帶領下，找回馬克思主義、樹牢共產主義的信仰和理想、創造歷史奇蹟。

據明報報導，胡木英以延安兒女聯誼會會長的身分致開幕辭。她表示，中共建政70年來，有成功也有失敗和曲折，在當前風雲多變的複雜情况下，中共總書記習近平再次給大家敲響警鐘。她指出，今年1月中央就重大風險問題舉辦全國省部級主要領導幹部研討班，證明改革開放40年來取得巨大成功的同時，積累的矛盾亦到了相當嚴重的階段。

「我黨面臨的執政考驗、改開考驗、市場經濟的考驗、外部環境的複雜性敏感性考驗都撲面而來。」但她同時表示，「歷史證明中共就是在幾乎不可能的歷史絕境中創造歷史奇蹟的」。她稱，在當前國際形勢和艱巨複雜的大陸形勢面前，習近平總書記也正帶領大家找回馬克思主義、樹牢共產主義的信仰和理想。

前日的音樂會以歌曲為主，除「繡紅旗」等樣板戲選段和傳統紅歌外，特設有新疆民歌、西藏民歌及台灣民歌，顯示三地均為中國領土不可分割的部分。

除胡木英外，原國務院秘書長、中共調查部部長羅青長之子羅援、原公安部副部長許建國（原名杜理卿）之孫杜曉峰亦抵現場。在音樂會結束後，羅援接受參與紅二代紅三代的追捧與合影要求，大方配合。有紅二代詢問羅援何時再次開設講座，並指派背景的羅援講座「提氣」，但羅援對此並未回應。