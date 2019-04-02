親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

近兩百名中共紅二代及紅三代前日在北京聚會，並觀看慶祝中華人民共和國成立70周年音樂會。毛澤東前秘書、已故中共中央顧問委員會常務委員胡喬木之女胡木英表示，當今社會矛盾積累已到相當嚴重階段，中共面臨諸多考驗。但相信會在總書記習近平帶領下，找回馬克思主義、樹牢共產主義的信仰和理想、創造歷史奇蹟。

據明報報導，胡木英以延安兒女聯誼會會長的身分致開幕辭。她表示，中共建政70年來，有成功也有失敗和曲折，在當前風雲多變的複雜情况下，中共總書記習近平再次給大家敲響警鐘。她指出，今年1月中央就重大風險問題舉辦全國省部級主要領導幹部研討班，證明改革開放40年來取得巨大成功的同時，積累的矛盾亦到了相當嚴重的階段。

「我黨面臨的執政考驗、改開考驗、市場經濟的考驗、外部環境的複雜性敏感性考驗都撲面而來。」但她同時表示，「歷史證明中共就是在幾乎不可能的歷史絕境中創造歷史奇蹟的」。她稱，在當前國際形勢和艱巨複雜的大陸形勢面前，習近平總書記也正帶領大家找回馬克思主義、樹牢共產主義的信仰和理想。

前日的音樂會以歌曲為主，除「繡紅旗」等樣板戲選段和傳統紅歌外，特設有新疆民歌、西藏民歌及台灣民歌，顯示三地均為中國領土不可分割的部分。

除胡木英外，原國務院秘書長、中共調查部部長羅青長之子羅援、原公安部副部長許建國（原名杜理卿）之孫杜曉峰亦抵現場。在音樂會結束後，羅援接受參與紅二代紅三代的追捧與合影要求，大方配合。有紅二代詢問羅援何時再次開設講座，並指派背景的羅援講座「提氣」，但羅援對此並未回應。

延安兒女聯誼會成立於1984年4月18日。是父輩在延安生活工作過及在延安出生的中共紅二代聯誼組織，自1998年開始定期舉行新年團拜會及不定期的小活動。毛澤東女兒李訥、李敏、陳毅之子陳昊蘇、曾在抗大就學並出任過《人民日報》總編輯的李莊之女李東東等均曾參加該會活動。

前中顧委常委胡喬木之女胡木英在延安兒女聯誼會上致詞，中共面臨的執政考驗，但相信習...
前中顧委常委胡喬木之女胡木英在延安兒女聯誼會上致詞，中共面臨的執政考驗，但相信習近平帶領下，可創造歷史奇蹟。（中國共產黨網資料照片）
分享

中共習近平音樂會
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

陳明通道歉 稱「禽獸論」並未針對韓國瑜

2019-04-02 10:57

紐總理首訪陸 習近平暗挺華為

2019-04-02 00:29

滬指半日升12點 深成指44點

2019-04-02 12:04

富商挑戰港府 阻修訂逃犯條例

2019-04-02 00:29

中美貿易談判 傳北京對網安讓步

2019-04-02 00:29

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22

習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

談凌友詩 陳明通：絕對是「叛國罪」 已推動國安法修法

2019-04-01 11:16

批習「擼起袖子加油幹」言詞粗鄙 重慶副教授被撤職

2019-04-01 10:54

劍指台獨和美艦 陸專家：海峽中線是偽命題

2019-04-01 10:34

陳明通：北京是挑釁者 對台戰略在我預判內

2019-04-01 09:47

共機越中線成常態？陸官媒：取決於台美關係

2019-04-01 09:38

逾萬港人上街反修「逃犯條例」 憂引渡政治犯

2019-04-01 00:43

北京不悅 港府要求我撤回調查局駐港人員

2019-04-01 00:43

習近平談道路選擇 求是：社會主義才能救中國

2019-03-31 17:36

安撫左右路線之爭 習近平再提「兩個不能否定」

2019-03-31 16:06

400人「民主苦行」 聲援佔中9子

2019-03-31 15:41

香港國泰城爆麻疹 孕婦職員擬集體請假自保

2019-03-31 15:33

香港國歌條例管太多？遊客、外國人都得尊重國歌

2019-03-31 15:28

畫底線 陸智庫：無限擴大「兩制」會變「假一國」

2019-03-31 10:55

邀兩岸學者討論「兩制台灣方案」 中共已啟動

2019-03-31 10:22

春天最驚嚇的風景 樹上開滿了「中國大媽」

2019-03-31 09:46

香港國泰航空又一員工麻疹確診

2019-03-30 23:33

港國泰航空職員疑染麻疹 機場大清潔

2019-03-30 15:02

糗了！解放軍新聞被踢爆引用汪精衛的詩 趕忙撤文道歉

2019-03-30 13:26
看更多

熱門文章

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

四川森林大火 30消防人員殉職

2019-04-01 19:02

共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

愚人節驚見「人扮猩猩」 家長怒批：誰要花錢來看你？

2019-04-01 20:46

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

四川森林大火26人罹難 另有30名消防員失聯

2019-04-01 18:32

紐總理首訪陸 習近平暗挺華為

2019-04-02 00:29

相隔三年 陸再啟動核電工程

2019-04-01 23:26

蘇州召開安全生產會議 指台企燃爆影響惡劣

2019-04-01 18:08

北京踩煞車為「一帶一路」地產熱降溫

2019-04-01 18:50

陳明通道歉 稱「禽獸論」並未針對韓國瑜

2019-04-02 10:57

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55

大陸結婚率7.2‰ 探五年新低

2019-04-01 23:26

習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

習近平權勢未受威脅 鄧聿文：但心理害怕被挑戰

2019-04-01 17:15

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

這個大叔的身分證、駕駛證都是手抄的 交警看傻了

2019-04-01 16:35

突破「死亡線」 中海油揭密開挖超千億方級天然氣田

2019-04-02 12:04

銅鑼灣書店前店長林榮基不滿修訂逃犯條例 正安排移民

2019-04-01 17:34

蹦蹦床飛天！恐怖強風襲遊樂園 18童被拋空狠墜

2019-04-01 17:18

台海衝突增大 大陸官媒：不排除定點清除台軍基地

2019-04-02 10:40

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

失獨家庭和精神病患列掃黑重點… 湖南官方被罵慘

2019-04-01 14:24

中美貿易談判 傳北京對網安讓步

2019-04-02 00:29

小鎮貪圖拆遷款…3公里竟然裝了千盞路燈

2019-04-01 16:19

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

周裕穎「未來人」 向特斯拉致敬

2019-04-02 02:26

麥當勞股東 中信獲利大減78%

2019-04-02 02:17

取景地成打卡點 半夜還敲門 《都挺好》屋主摘門牌

2019-04-01 14:26

麥當勞大陸今年要增400家 碧桂園、恆大鋪路

2019-04-01 16:56

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

國有景區門票降價

2019-04-02 02:25

咪蒙公司解散 另類「畢業證」挨轟：不以為恥反以為榮

2019-04-01 14:27

傳撤駐港人員 陸委會：相信台港會務實考量需要

2019-04-01 21:30

中國玩具市場規模 逾700億元

2019-04-02 02:26

滬指收3170點創近10月新高 深指站上萬點

2019-04-01 16:53

「核三代」進化 大賺海外財

2019-04-01 23:26

紅二代北京聚會 指中共面臨執政考驗但習可創奇蹟

2019-04-02 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top