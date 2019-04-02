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台海衝突增大 大陸官媒：不排除定點清除台軍基地

2019-04-02 10:40聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中共解放軍戰機週日飛越「海峽中線」，兩岸衝突升溫，台海是否避免不了一戰？大陸環球時報今（2）日發布評論文章指出，不排除定點清除台軍基地，環時並叫囂，台海問題其實不需要透過戰爭來解決，但大陸可以有各種手段將民進黨統治的台灣「黎巴嫩化」。

環球時報今天以大陸官媒立場發表評論，但其實環時頂多只能算是半個官方媒體，它是人民日報社所屬的人民網與環球時報社共同投資設立，其實並不屬機關報。

環時在評論中指出，共軍戰機飛越海峽中線已成常態，且近來大陸學界越來越開放地討論如何對付美台挑釁升級，解放軍派戰機飛越台灣島的選項被更多的人提及，是視為值得考慮的反制美台手段。

評論指出，隨著台海軍事緊張加劇，發生偶發性軍事摩擦或衝突的可能性將會增加。比如雙方戰機交火並有飛機被擊落，定點清除對大陸構成威脅的某個台軍基地，這些可能性在未來將無法完全排除。

不過，和平統一是大陸的基本對台政策，莫非已經改弦易轍，釋出要以武力解決台灣問題的風向球？環時評論指出，和平統一不意味著軍事上一點都不能動。

報導更進一步指出，台海問題不需要通過一場真正的戰爭來解決，但大陸可以有各種手段將民進黨統治的台灣「黎巴嫩化」，給予台獨勢力無法承受的打擊。

環時評論指出，隨著台海軍事緊張加劇，發生偶發性軍事摩擦或衝突的可能性將會增加。比...
環時評論指出，隨著台海軍事緊張加劇，發生偶發性軍事摩擦或衝突的可能性將會增加。比如雙方戰機交火並有飛機被擊落，定點清除對大陸構成威脅的某個台軍基地，這些可能性在未來將無法完全排除。取自環時。
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