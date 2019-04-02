共機飛越台海中線 港媒：下一步會常態化

2019-04-02 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共二架殲11戰機3月31上午飛越台海中線，香港中評社今天發出快評指出，大陸戰機飛越台海中線，打破數十年來所謂默契，不會無緣無故，而下一步肯定是常態化，就如軍機艦艇不時繞台巡航一樣。

中評社這評論說稱，大陸軍機「越界」時間長達10分鐘，帶給台灣強烈震撼。「海峽中線」只是一條假想的心理線，並沒有任何合約或是書面的協議去界定，大陸也從未承認過它。據台灣方面稱，過去20年來，大陸軍機偶因天候等因素短暫超越中線，之後立刻退回中線以西，而今次越線之後並沒有立刻回頭，顯示是有計劃的行動，並非偶發行為。

評論說，大陸軍機飛越台海中線，明顯是為了反擊美國，警告台獨，換句話說，是美台勾結挑釁，得寸進尺，造成這個結果。過去半年多來，美軍船艦六度穿越台灣海峽，美台即將進行新一輪大挸模軍售，蔡英文早前借出訪過境美國夏威夷，與美國眾議院議長裴洛西通話，等等，做得很過分。是可忍，孰不可忍。

評論還說，「責任在先行挑釁的美台」，蔡英文昨天要求台灣軍方對蓄意越過台海中線的挑釁行為，務必在第一時間強勢驅離，蔡英文的強硬態度，會加劇台海局勢緊張，而最終台灣會因力弱而敗陣。