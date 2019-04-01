共機飛越中線又繞台 陸媒：美台勾結加劇「這很過分」

2019-04-01 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中共二架軍機前天飛越台海中線，昨天又派遣軍機繞台，中共鷹派媒體「環球時報」今天再度刊出「一旦軍事緊張失控，台灣當局必先慫」社評指出，美台勾結在加劇「這很過分」，如果美台不思收斂又進一步示強，那麼台海緊張勢必加碼升級，走向嚴重的不確定性。

中共鷹派媒體「環球時報」今天已發出「對台灣當局的嚴正警告」社評，指這是「對台灣當局的嚴正警告」，也是對美方近來頻頻在台海搞動作的清晰回應。今天晚間又發出另一篇題為「一旦軍事緊張失控，台灣當局必先慫」的社評。

最新社評指出，「海峽中線」是一條假想的心理線，大陸從未承認過它，而且雙方對這條中線的理解和認識也未必一致。所以「即使台方所通報的軍情是真的，它也可大可小，全看美台雙方下一步作何反應」。

社評指出，美台勾結在加劇，美國軍艦今年以來三過台灣海峽，「這很過分」。如果美台從此收斂些，解放軍戰機偶過「海峽中線」就是件小事。但如果美台不思收斂，反將解放軍的這一行動視為挑釁，且進一步示強，那麼台海緊張勢必加碼升級，走向嚴重的不確定性。

文中強調，台海局勢的一個微妙之處在於，這是個三方格局，中國大陸、美國還有台灣，但它的主要博弈方又是北京和華盛頓這兩方。北京希望「就台灣論台灣」，但美方更多時候則希望「把台灣置於兩國大博弈之間」。「這個時候台灣如果再主動往上湊，它就有可能成為兩隻爭鬥大象腳下的草坪。」

社評認為，台灣的真正利益是爭取長久和平，但台灣的選舉政治常常會被極端勢力挾制，將這一利益擠到邊緣位置，而把與大陸對抗的極端路線推到前台。台灣當局可以擺弄什麼都不怕的姿態，但「其實台當局是怕的」，因為整個台灣社會對台海地區走向深度動盪的承受力很低。

社評說，「假如美國軍機在台海上空出現，解放軍的戰機升空，雙方空軍在台海上空大搞假格鬥表演，最受不了的將是台灣人的心臟。大陸屆時還勢必報復美方在台海軍事活動的升級。問題是，台灣受得了嗎？」

文中指出，「這是要武力解決台灣問題嗎？並非。和平統一是大陸的基本對台政策，它必將得到戰略性的堅持。但和平統一不意味著軍事上一點都不能動，1949年解放軍如果不武力拿下天津，北平能和平解放嗎？」