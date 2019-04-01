習再提「兩個不能否定」 外媒：安撫路線之爭

2019-04-01 17:55 世界日報 中國新聞組／北京1日電



中共總書記習近平。美聯社 分享 facebook

中共中央機關刊物《求是》將發表中共總書記習近平的文章《關於堅持和發展中國特色社會主義的幾個問題》，文中再度提出「兩個不能否定」的論述，強調只有社會主義才能救中國。

所謂「兩個不能否定」，即「不能用改革開放後的歷史時期，否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期，否定改革開放後的歷史時期」，是習近平於2013年1月5日在中央黨校「新進中央委員、候補委員學習貫徹黨的十八大精神研討班」的講話中提出。

針對習近平「兩個不能否定」論述，有外媒分析指出，習近平「意在安撫中共黨內左右兩派，希望雙方不要陷入永無休止的爭論」，如此論述是「經過精心謀篇布局的一篇大文章」。

「只有社會主義才能救中國，這是歷史的結論、人民的選擇」

據新華社報導，習近平將在4月1日出版的第7期《求是》刊文強調，道路問題是關係黨的事業興衰成敗第一位的問題，道路就是黨的生命。他指出，中國特色社會主義是根植於中國大地、反映中國人民意願、適應中國和時代發展進步要求的科學社會主義，是全面建成小康社會、加快推進社會主義現代化、實現中華民族偉大復興的必由之路。

文章指出，中國特色社會主義「是社會主義而不是其他什麼主義」，科學社會主義基本原則不能丟，丟了就不是社會主義。一個國家實行什麼樣的主義，關鍵要看這個主義能否解決這個國家面臨的歷史性課題。只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國，這是歷史的結論、人民的選擇。

「改革開放前後的兩個歷史時期不是對立的」

文章稱，中共領導人民進行社會主義建設，有改革開放前和改革開放後兩個歷史時期，這是兩個相互聯繫又有重大區別的時期，但本質上都是中共領導人民進行社會主義建設的實踐探索。雖然這兩個歷史時期在進行社會主義建設的思想指導、方針政策、實際工作上有很大差別，但兩者決不是彼此割裂的，更不是根本對立的。

因此，文章強調，不能用改革開放後的歷史時期，否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期，否定改革開放後的歷史時期。

另據中央社報導，北京提「中國特色社會主義」，但「中國特色」的內涵常被外界混淆，甚而出現市場經濟等同資本主義等議論。習近平在《求是》的刊文，即是再表明中國走社會主義道路。

《求是》近年每期頭條幾乎都是刊發一篇總書記習近平過去的講話，這類講話過去新華社雖然都曾經有過報導，但內容卻沒那麼詳盡，《求是》刊出的也並非都是全文，但總有一些過往未公開發表過的內容。