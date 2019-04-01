中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美持續進行高級別經貿磋商，中共外交部下午證實，中共國務院副總理劉鶴已啟程前往美國。

據澎湃新聞，中共外交部發言人耿爽今天下午主持例行記者會，有記者就中美經貿高級別磋商進展情況提問。

耿爽透露，關於第九輪中美經貿高級別磋商，劉鶴副總理已啟程前往美國。此前，中共商務部發言人在上周已回答了有關提問。