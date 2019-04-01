親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

內湖托嬰中心疑傳虐嬰 男嬰嘴角流血失去心跳送醫

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中美持續進行高級別經貿磋商，中共外交部下午證實，中共國務院副總理劉鶴已啟程前往美國。

據澎湃新聞，中共外交部發言人耿爽今天下午主持例行記者會，有記者就中美經貿高級別磋商進展情況提問。

耿爽透露，關於第九輪中美經貿高級別磋商，劉鶴副總理已啟程前往美國。此前，中共商務部發言人在上周已回答了有關提問。

他指出，我們能說的是，希望雙方在已經取得的實質性進展的基礎上，能夠共同努力，相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，能夠爭取達成一個互利、共贏的協議。

中共國務院副總理劉鶴。美聯社
中共國務院副總理劉鶴。美聯社
分享

中共外交部
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

批習「擼起袖子加油幹」言詞粗鄙 重慶副教授被撤職

2019-04-01 10:54

劍指台獨和美艦 陸專家：海峽中線是偽命題

2019-04-01 10:34

陳明通：北京是挑釁者 對台戰略在我預判內

2019-04-01 09:47

共機越中線成常態？陸官媒：取決於台美關係

2019-04-01 09:38

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

談凌友詩 陳明通：絕對是「叛國罪」 已推動國安法修法

2019-04-01 11:16

逾萬港人上街反修「逃犯條例」 憂引渡政治犯

2019-04-01 00:43

北京不悅 港府要求我撤回調查局駐港人員

2019-04-01 00:43

習近平談道路選擇 求是：社會主義才能救中國

2019-03-31 17:36

安撫左右路線之爭 習近平再提「兩個不能否定」

2019-03-31 16:06

400人「民主苦行」 聲援佔中9子

2019-03-31 15:41

香港國泰城爆麻疹 孕婦職員擬集體請假自保

2019-03-31 15:33

香港國歌條例管太多？遊客、外國人都得尊重國歌

2019-03-31 15:28

畫底線 陸智庫：無限擴大「兩制」會變「假一國」

2019-03-31 10:55

邀兩岸學者討論「兩制台灣方案」 中共已啟動

2019-03-31 10:22

春天最驚嚇的風景 樹上開滿了「中國大媽」

2019-03-31 09:46

香港國泰航空又一員工麻疹確診

2019-03-30 23:33

港國泰航空職員疑染麻疹 機場大清潔

2019-03-30 15:02

糗了！解放軍新聞被踢爆引用汪精衛的詩 趕忙撤文道歉

2019-03-30 13:26

德媒新疆採訪遇阻 民眾對再教育營指證歷歷

2019-03-30 12:46

【人口販賣】現代版賣豬仔 到港打工被賣至一樓一鳳大廈

2019-03-30 12:02

港府續推逃犯條例草案 重申政治犯罪不會移交

2019-03-30 11:29

陸生共諜是綠營製造出來的？ 周泓旭：一切為了蔡英文

2019-03-30 11:00

中日談5G 為習近平訪日鋪路

2019-03-30 00:19

香江風情／港修逃犯條例 各界警覺

2019-03-30 00:19

孟宏偉遭雙開 妻：中共未提證據

2019-03-30 00:13

廈門市台港澳辦掛牌成立 對台「應通盡通」仍首要

2019-03-29 21:16

響水爆炸案監測 官方證實苯超標

2019-03-29 17:34
看更多

熱門文章

最美伴娘現身！細肩帶裙露深長事業線 新娘慘淪為配角

2019-04-01 14:22

北京不悅 港府要求我撤回調查局駐港人員

2019-04-01 00:43

共機越中線成常態？陸官媒：取決於台美關係

2019-04-01 09:38

北京瞭望／「錢多到中國容不下」 四大行炫富的好日子不多了

2019-03-31 23:12

劍指台獨和美艦 陸專家：海峽中線是偽命題

2019-04-01 10:34

習近平談道路選擇 求是：社會主義才能救中國

2019-03-31 17:36

批習「擼起袖子加油幹」言詞粗鄙 重慶副教授被撤職

2019-04-01 10:54

陳明通：北京是挑釁者 對台戰略在我預判內

2019-04-01 09:47

釋善意 大陸宣布對美國汽車及零部件繼續暫停加徵關稅

2019-03-31 22:59

台企昆山燃爆釀7死 當局要求企業排查

2019-03-31 20:00

談凌友詩 陳明通：絕對是「叛國罪」 已推動國安法修法

2019-04-01 11:16

陸3月製造業PMI 重返擴張

2019-03-31 23:12

日本新年號未出自中國典籍 中共外交部回應

2019-04-01 16:38

貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42

河南遊樂床被塵捲風刮上天 2孩童死20傷

2019-04-01 11:13

螞蟻金服擬收購恆生集團100%股權

2019-04-01 11:43

華孚昆山子公司漢鼎精密燃爆 7死5傷

2019-04-01 00:43

確認重啟 陸環境部：核電項目今年將陸續開工

2019-04-01 15:52

鴻海工業富聯深耕智慧工廠 外部收購布局國際化

2019-04-01 09:28

華孚昆山廠爆炸 衝擊營運

2019-03-31 23:55

兩岸微流行／AI正夯 陸大學設人工智能系

2019-04-01 00:43

逾萬港人上街反修「逃犯條例」 憂引渡政治犯

2019-04-01 00:43

陸經濟見拐點信號 貨幣寬鬆急迫性降低

2019-03-31 23:12

號稱「中國那斯達克」的上交所科創板 向台商招手

2019-04-01 09:04

中共外交部證實 劉鶴已啟程赴美貿易磋商

2019-04-01 15:50

阿里巴巴傳收購格力電器5%股份

2019-04-01 14:48

中國再爆非洲豬瘟疫情 湖北78隻豬死亡

2019-04-01 11:40

中共國務院：續停徵美汽車稅

2019-03-31 21:23

貪圖拆遷款 西安農村小道竟裝上千盞路燈

2019-03-31 17:10

台灣翰林茶飲集團 布局重慶

2019-04-01 00:19

大型鍛件投產 四川德陽秀實力

2019-04-01 00:19

怡東酒店鳴砲結業！銅鑼灣半世紀地標 張國榮也是常客

2019-04-01 12:37

江蘇洪澤湖 千人拚釣技

2019-04-01 00:15

大陸3月財新製造業PMI為50.8 創8個月新高

2019-04-01 11:24

華為衝5G 迎商業元年

2019-03-31 23:55

宋莊藝術村 美麗的追求 滲著現實的哀愁

2019-04-01 00:18

長沙臨空經濟 打通貿易通道

2019-04-01 00:19

傳港府要求撤換駐港人員 台北辦：未收到通知

2019-04-01 12:38

馬化騰：互聯網春天剛開始

2019-03-31 23:55

大陸．資金．對策／《外商投資法》對台商投資大陸影響分析

2019-03-31 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top