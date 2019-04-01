貿易戰衝擊 鄧聿文：習感受權力威脅 但非真實危險

2019-04-01 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共總書記習近平主導修憲、取消國家主席任期制已過一年，近期又遭遇中美貿易戰壓力，使得習的權力是否依舊穩固，成為各方焦點。時政評論家鄧聿文分析，習近平即使感受到了權力威脅，也僅僅是一種心理而非現實層面的真實危險。

紐約時報中文網今刊登鄧聿文署名評論，他指出，在去年中國兩會上，當習近平春風得意廢除國家主席任期制時，可能未料到，隨後會出現如此嚴重的內外交困局面，這種局面應該說是習上台以來遭遇的最大壓力。

對此，他提到，有觀察家認為，美中貿易戰後，習近平的權力基礎不像表面呈現的那樣穩固，而是有所削弱。此種看法常舉的實例之一，就是四中全會似乎遲遲不能召開，也許反映了黨內鬥爭激烈，習不能統合高層。

不過，鄧聿文判斷，四中全會至今未舉行，不能說明習的權力遭遇明顯抵制。因為也可做相反解讀，是習自己不願召開全會；另外，雖然全會沒有舉行，但在過去一年裡，大大小小的會議召開得很多。

他指出，由於中共是一個非常強調「講政治」的黨，政治議程和議題的設置，在黨的權力鬥爭中顯得更具正當性和重要性，因此在權力既定的條件下，哪個領導人掌控了政治議程和議題，就能迫使同僚和全黨將其意志變成黨的政策和規矩。

鄧聿文認為，習近平對權力的渴望和共產黨政治建設的重視，可能超過其精神導師毛澤東，尤其自封「核心」以來，已到無以復加地步。

他指出，習近平在過去一年裡加快將中共政治規矩「法規化」步伐，並祭出嚴厲懲治手段，是要讓全黨明白，維護習的核心地位及其統治，不僅是作為對全黨政治要求，也是每個黨員特別是黨的高級幹部必須履行的法律義務。

至於貿易戰，他認為這對習近平的權力有較大衝擊，但習也很快就扭轉過來，牢牢掌握著貿易談判的中方權力，不容其他常委特別是總理李克強插手。

鄧聿文說，作為習的親信以及欽點的首席談判代表，劉鶴不僅負責對美貿易反擊戰，且全程參與和領導談判。劉的談判代表頭銜上，還有一重身份，即習近平特使，表明整個談判進程和談判內容，是得到習許可，代表習意見，也即美中貿易談判是在習的掌控下。

他表示，人們可以把過去一年來習近平承受的黨內外、國內外壓力，理解成其權力受到挑戰，所以習才要再三強調政治建設以維護其個人權力和地位。但從另一角度說，其上台後即重視黨的政治建設，一直在謀求加強權力，表明這也是一個連續過程，並非今日才這麼做。