談凌友詩 陳明通：絕對是「叛國罪」 已推動國安法修法

2019-04-01 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



針對台籍中國政協委員「凌友詩」言論，陸委會主委陳明通今表示，這絕對是「叛國罪」，已推動國安法修法。有些人享受大陸對台措施，立場就變了，到底要「拜佛祖還是顧肚子？」他說，信仰精神生活要堅定，如果只為了物質溫飽，跟豬狗沒兩樣。

陳明通表示，從兩方面來說，她在公開場合說，中華人民共和國是中國的唯一合法政府，10年內要統治台灣。這顯然是「叛國罪」，但因為我國的國安法中，外患罪是指外國，但兩岸人民關係條例中，不把大陸認為是外國。如今國安法要修法為「敵方」，敵方要消滅我們國家是叛國罪。「但國安法修法仍躺在立法院，讓人不安」。政府面對這種情況，沒有法律能去判刑，只有罰款，現在希望能積極推動修法。

「大陸不只要把中南海變內海，甚至對台海也要變內海」，陳明通說，國際間已有反彈聲浪，美日都不同意，大陸要成為亞洲霸權，用獨裁體制對付其他國家，對人類文明是一個挑戰。他說，我方反對的是共產黨，不是大陸13億人民。中共是相當獨裁的黨治，但他相信，「自由民主最後會戰勝獨裁」。

陳明通說，有些人享受大陸對台措施，立場就變了，到底要「拜佛祖還是顧肚子？」他說，信仰精神生活要堅定，如果只為了溫飽，跟豬狗沒兩樣。他強調，台灣反對的是共產極權專制，不是反對大陸13億人民。