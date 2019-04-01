批習「擼起袖子加油幹」言詞粗鄙 重慶副教授被撤職

2019-04-01 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



重慶師範大學日前以在課堂上發表損害國家聲譽言論為由，撤銷副教授唐雲的教師資格。校方並未說明唐發表了什麼言論。港媒報導，據唐雲在朋友圈中所言，他批評了中共總書記習近平的名言「擼起袖子加油幹」，指句子十分粗鄙，是對漢語優雅性的嚴重破壞。

據香港明報報導，重慶師範大學的文件指，唐雲在2月25日上午《魯迅研究》課程教學中，發表損害國家聲譽言論，違反政治紀律，嚴重違反教師職業道德，在師生中造成不良影響。因此撤銷其教師資格，給予降低崗位等級行政處分。

據唐雲表示，他事後回憶，大約講幾個問題，他稱魯迅的「立人」、「立國」，到底立什麼樣的人和什麼樣的國，這樣牽扯出人的權利問題和執政合法性問題。

他還說到學習方法問題，其中講到要捍衛學術的尊嚴和漢語的尊嚴，定要用優雅的漢語寫出有水平的學術文章，像「擼起袖子加油幹」這樣的句子，是十分粗鄙的，是對漢語優雅性的嚴重破壞。

他還向學生推薦多本外國書籍，在講「免於恐懼的自由」的時候，批判了政府對普通公民實行全面監控的行為。

「擼起袖子加油幹」是習近平2017年12月31日晚，在央視發表新年賀詞時所提出：「只要我們13億多人民和衷共濟，只要我們黨永遠同人民站在一起，大家擼起袖子加油幹，我們就一定能夠走好我們這一代人的長征路。」