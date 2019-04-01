陳明通：北京是挑釁者 對台戰略在我預判內

2019-04-01 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中共軍機越過海峽中線，陸委會主委陳明通今接受廣播節目專訪表示，中共軍機不斷挑釁，戰略都在（我方）預判之內，在兩岸關係上，蔡政府是維持現狀，北京政府則是破壞現狀的挑釁者。

陳明通表示，我方國安周圍都已啟動，今年元旦，總統蔡英文提出「四個必須、三道防護網」；大陸國家領導人習近平在1月2日「告台灣同胞書」上，提了五次統一，因為很想要統一。我方也在三個小時內完全回覆，陸委會回應表示，台灣人民絕不接受「一國兩制」。

「大陸不放棄武力對台，中共軍機不斷挑釁，戰略都在我方預判內。」陳明通說，北京的動作是挑釁者，是國際認證的。習近平強推「一國兩制」，明知有爭議，還持續往前推，過去（中共前領導人）胡錦濤、江澤民時期，思考比較縝密，將希望寄予台灣人民，現在習近平知道台灣人不支持「一國兩制」，還是持續推進。

針對中共國台辦與陸委會沒有互動狀況下，陸委會如何判斷習近平對台政策動向？如何扮演關鍵角色？陳明通回應，陸委會一直希望與大陸官員坐下來談判、對話。他在1991年就到過大陸交流，只要將心比心，對話不對話，並不是了解對方的唯一基礎，「我沒對話，仍可精準研判大陸（政策）」。