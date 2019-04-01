共機越中線成常態？陸官媒：取決於台美關係

2019-04-01 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共軍機昨越過台海中線，引起蔡政府嚴正抗議和譴責，中共官方媒體環球時報發表社評指，維持海峽中線默契的前提是，兩岸關係政治基礎保持不變；而將來共機越過中線會否成為常態，則取決於台灣與美國今後的表現。

社評指出，海峽中線只是一條心理線，大陸從未承認過它。雙方海空軍過去形成了都不越過它的默契，但如果說這種默契是台海現狀一部分，維持它的前提條件是兩岸關係政治基礎保持不變，台灣也不發生與外部勢力超過以往水平的聯繫和互動。

社評解讀共軍行動時說，傾向於認為解放軍這樣做是對台灣當局的嚴正警告，也是對美方近來頻頻在台海方向搞各種動作的清晰回應。

社評稱，美國通過台灣旅行法以來，美台互動不斷以切香腸方式加碼。尤其美國軍艦今年以來三次通過台灣海峽，上周的最近一次除了驅逐艦，還有一艘海警隊的巡洋艦同時通過，不斷向大陸施壓。大陸不可能不反應，華盛頓太高估了其軍事力量對大陸的威懾力。

社評也批評蔡政府，指蔡今年以來提高了激進調門，因選舉逐漸臨近，蔡英文和民進黨其他主要人物競相攻擊大陸，試圖用挑起兩岸緊張的極端方式吸引選票。文章還嗆聲說，他們的這一囂張氣焰也需要大陸方面予以打擊。

針對中共戰機只是偶然越過中線，還是將成為一種常態？社評直言，這將取決於台灣和美國方面今後的表現。如果台灣當局和美方的挑釁變本加厲，大陸海空軍很可能徹底不再理會所謂中線，將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域。且根據形勢變化，不排除解放軍會有更進一步的行動。

社評還警告，如果美台恣意行事，解放軍還可能將台灣島上的空域劃入巡航範圍，用更加直接的方式宣示國家對台灣的主權，以抵消美方與台當局對台獨的進一步宣揚和縱容。是否要讓台海局勢的緊張不斷攀升，球在美台方面的腳下。