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共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

中共軍機越台海中線 陸委會：高度挑釁 破壞兩岸關係

2019-03-31 22:28聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

針對中共軍機飛越台灣海峽中線的高度挑釁舉動，大陸委員會今（31）日表達抗議並嚴厲譴責中共當局非理性作為。

陸委會晚間發出新聞稿稱，今日共機跨越台灣海峽中線侵門踏戶的行動，證實本會近日所言，北京當局在「習五點」後變本加厲加大對台政軍攻勢威逼統一，嚴重破壞兩岸關係，嚴重衝擊區域穩定，引發國際社會不安。

陸委會強調，中共近來持續透過軟硬兩手，推促「一國兩制台灣方案」。在習近平元月2日講話，特別強調絕不放棄武力犯台。今天這種跨越海峽中線的軍事恫嚇，就是推促終極統一硬的一手。共軍挑釁的行動，印證中共對台工作軟硬兼施的雙面性。國人應認清當前台海情勢嚴峻，抱持高度憂患意識；千萬不可因為中共對一部分國人施以小惠，而對中共抱有不實的期待與幻想。

陸委會重申，中華民國是主權獨立國家，台灣未來發展必須以台灣2,300萬民眾的自由意志與選擇為依歸。政府致力維持區域及兩岸和平穩定的決心不變，面對中共不斷升高的軍事恫嚇，台灣有堅定自我防衛的決心與能力，對於共軍對台可能動向，政府相關主管機關均有充分掌握及應處。

陸委會也正告北京當局，切勿誤判形勢，錯估台灣人民捍衞台灣自由民主的意志，以及國際民主自由體系團結對抗威權主義擴張與威脅的決心。

陸委會發言人邱垂正。 本報資料照片
陸委會發言人邱垂正。 本報資料照片
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中共陸委會海峽中線

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