安撫左右路線之爭 習近平再提「兩個不能否定」

2019-03-31 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共中央機關刊物《求是》將發表中共總書記習近平的文章《關於堅持和發展中國特色社會主義的幾個問題》，文中再度提出「兩個不能否定」的論述，強調只有社會主義才能救中國。

「兩個不能否定」，即「不能用改革開放後的歷史時期，否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期，否定改革開放後的歷史時期」，是習近平於2013年1月5日在中央黨校「新進中央委員、候補委員學習貫徹黨的十八大精神研討班」的講話中提出。

針對習近平「兩個不能否定」論述，有外媒分析指出，習近平「意在安撫中共黨內左右兩派，希望雙方不要陷入永無休止的爭論」，如此論述是「經過精心謀篇布局的一篇大文章」。

據新華社報導，習近平將在4月1日出版的第7期《求是》刊文強調，道路問題是關係中共事業興衰成敗第一位的問題，道路就是中共的生命。

文章指出，中國特色社會主義是社會主義而不是其他什麼主義。只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國，這是歷史的結論、人民的選擇。

文章稱，中共領導人民進行社會主義建設，有改革開放前和改革開放後兩個歷史時期，這是兩個相互聯繫又有重大區別的時期，但本質上都是中共領導人民進行社會主義建設的實踐探索。

文章認為，雖然這兩個歷史時期在進行社會主義建設的思想指導、方針政策、實際工作上有很大差別，但兩者決不是彼此割裂的，更不是根本對立的。