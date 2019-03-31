400人「民主苦行」 聲援佔中9子

2019-03-31 15:41 世界日報 香港新聞組／香港31日電



佔中9人下周裁決，宗教團體遊行，聲援被告400人「苦行」聲援。 世界日報記者高雪景／攝影 分享 facebook

佔中九人案將於4月9日判決，香港天主教正義和平委員會昨天下午發起「傘下同行，民主苦行」遊行，聲援「佔中」運動九名被告，並有多個宗教團體參與，明報報導，約400人由銅鑼灣東角道出發，沿軒尼斯道，步行至港府總部，警方為遊行隊伍封閉一條行車線。

據報導，因發起「佔中」運動而被當局控告的「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明，在隊伍中帶頭，而同樣面對裁決的公民黨立法會議員陳淑莊、學聯前常委張秀賢也出席；天主教香港教區榮休主教陳日君、民主黨創黨主席李柱銘等也參與。

參與市民手持「釋放政治犯」、「民眾自發」、「無罪釋放」等標語。戴耀廷稱，已有心理準備或會入獄，會坦然面對裁決，但認為控方以「煽惑他人作出公眾妨擾」作控罪並不恰當，若裁定他們此項罪名成立，會上訴。

中央社報導，遊行人士下午在銅鑼灣集合，各人先後讀經文、禱告及唱聖詩，然後遊行到金鐘港府總部。出發時，戴耀廷手持十字架，與陳健民和朱耀明走在最前面。

報導稱，香港天主教正義和平委員會表示，發起這次活動是希望支持各被告，分擔他們和家人以及「良心犯人」的憂傷，藉著祈禱及默想，反思香港社會面對的困境。

2014年9月底，戴耀廷等三人發起「佔中」運動，要求港府落實行政長官普選，其後大批支持者佔領金鐘、銅鑼灣和旺角的交通要道，歷時79天，期間這場運動又被稱為「雨傘」運動。