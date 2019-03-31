香港國泰城爆麻疹 孕婦職員擬集體請假自保

2019-03-31 15:33 世界日報 香港特派員 世界日報 香港特派員 李春 ／香港31日電



麻疹攻陷國泰城，懷孕員工擬集體請假。 世界日報記者高雪景／攝影 分享 facebook

香港麻疹繼續延燒，國泰航空再有一名職員確診染疾，令香港今年累計個案增至33宗，其中13人在機場或航空公司工作。

香港衛生署說，患者是一名26歲女子，目前情況穩定，報稱曾接種麻疹疫苗，在潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。她星期一出現發燒，星期四開始出疹，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫並入院接受治療，呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性。

患者任職國泰航空顧客關係部，在香港機場國泰城上班，員工人心惶惶，擔心受感染。與她同一樓層工作的十多名懷孕後勤空姐，不滿國泰至今仍未加強預防措施，因擔心疫情擴大，懷孕期又不能接種疫苗，正醞釀下周一集體請病假，保障自身安全。

國泰航空表示，已經安排徹底清潔確診職員工作的樓層、升降機及公眾地方，在患者附近工作、或曾與患者接觸的同事會收到通知，以檢查有否出現任何症狀。

國泰說會建議同事在上班前檢查體溫，但有國泰空姐說，已收到公司指示，容許航班飛行當值期間佩戴口罩，認為措施有效加強保障。亦有空姐說已接種兩劑麻疹疫苗，不算太擔心，但認為公司應加強防疫指引和資訊流通。

國泰空中服務員工會主席胡綺薇說，收到在國泰城工作的懷孕空服員求助，工會已去信管理層，強烈要求容許在國泰城工作的懷孕僱員，暫時在家工作，或酌情處理其有薪病假，直至疫情受控。她批評，自麻疹疫情爆發，國泰先後有機組人員受感染，但資方一直未有正視。

國泰航空內勤女員工 打了疫苗仍中招

【香港新聞組／香港31日電】

香港麻疹疫苗供應緊絀，除私營市場一針難求，政府也承認因現時疫苗供應較為緊張，須將用於機場接種的疫苗留給真正有需要的群組，實施先抽血驗抗體，確定沒抗體後才打針。據香港蘋果日報報導，估計只有約一萬劑剩餘疫苗供機場七萬名員工接種。生署回應，預計4月會有4萬至5萬劑麻疹混合疫苗抵港。

報導指出，生防護中心至今確定兩名麻疹病人曾接種兩劑麻疹疫苗。昨日確診的國泰女職員報稱曾接種疫苗，但不確定接種多少劑；該女患者26歲，此年齡層絕大部份已接種兩針疫苗，醫學上界定為有免疫力，僅3%可能無保護力。

家庭醫生林永和指出，接種兩劑疫苗後保護力有97%，即100個接種者接觸麻疹病毒有97人不會受感染，但有3人會因抗體不足而受感染；機場有7萬名員工之多，有人接種了兩劑疫苗後受感染不足為奇。疫苗短缺下，近日不少人要求驗麻疹抗體，他今日收到20人的化驗報告，只有一人抗體水平不足。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅則表示，有人接種兩劑疫苗也受感染，相信是特殊情況，可能因今次的源頭病人病毒量很高，並在嚴重病發時傳染其他人，加上機場密集環境，令接種了疫苗的人仍受感染。