香港國歌條例管太多？遊客、外國人都得尊重國歌

2019-03-31 15:28 世界日報 香港新聞組／香港31日電



審國歌法建制阻發言，許智峯被抬離場。 世界日報記者高雪景／翻攝 分享 facebook

立法會《國歌條例草案》委員會進入逐條審議階段。昨日會上多名反對派議員稱，外國人或旅客無責任維護國歌尊嚴，條例不應涵蓋他們。政制及內地事務局回應指，任何人都要守法，在中國境內就應尊重中國國歌。

大公報報導，反對派針對草案「弁言」部分規定「一切個人和組織都應當尊重國歌」，與全國性法律所列的「一切公民和組織都應當尊重國歌」不同，稱外國人或國外旅客無責任維護國歌尊嚴。

政制及內地事務局局長聶德權表示，「弁言」本身不牽涉法律責任，法庭在審判時只會考慮條文本身，而不論「個人」或「公民」，都要求身處香港的人尊重相關法律。他又指，按一般常識理解愛國精神便可，強調立法的目的是要市民尊重國歌。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，因為法例在香港實施，任何人包括遊客，不是公民，都要守法。

報導指出，會議接近尾聲時，委員會主席廖長江明確提出對議員發言「畫線」，並留出時間供議員按鈕排隊發言。不過許智峯此後突然又對此提出挑戰，並不斷在座位上叫囂、擾亂會議秩序，最終被廖長江下令驅逐離場。

許智峯早前在另一次委員會上，亦因破壞會議秩序被驅逐離場。

民建聯立法會議員何俊賢批評，反對派在會上企圖以點算法定人數的方式拖延立法進程，新民主同盟范國威更一度故意站在門外卻拒返會議室，「還鬼鬼祟祟在門外偷窺」，「浪費了議會的時間。」