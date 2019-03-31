邀兩岸學者討論「兩制台灣方案」 中共已啟動
中共總書記習近平一月二日在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會上，拋出探索「兩制台灣方案」，中共日前已啟動邀請兩岸學者，透過舉辦論壇的形式，討論「兩制台灣方案」等相關議題。
據中共國台辦主管的「中國台灣網」報導，3月28日，由中共全國台灣研究會舉辦的第十一屆兩岸青年學者論壇在福建省寧德市召開。
報導指，來自北京、上海、福建、湖北、台灣等地大學及研究機構的30餘位40歲以下的青年學者參加了會議。
而本屆論壇主題為「維護和平統一前景 探索兩制台灣方案」，由全國台灣研究會常務副秘書長楊幽燕主持。
報導引述全國台灣研究會副會長汪毅夫致詞表示，兩岸青年學者能夠為兩岸關係做的事情很多，隨著兩岸關係的發展，萬事皆有可能，希望兩岸青年學者有所作為，為兩岸關係發展發揮作用。
報導稱，研討會上，兩岸青年學者普遍認為，兩岸統一是不可阻擋的大趨勢，並就探索推動一國兩制台灣方案提出了創造性的思考方案以及意見建議，會議討論氣氛熱烈，交流踴躍。
報導還稱，很多與會學者認為，當前情況下，需要在台灣社會對一國兩制台灣方案「去汙名化」。
報導又指，寧波大學講師文瀚是一位來自台灣的青年學者，他指出，大陸已開啟「民主協商」的兩岸合作模式，台灣社會應該在此契機下，尋求並提出台灣方面的兩制方案，響應大陸善意信息，才是給台灣找到未來最好的出路。
留言