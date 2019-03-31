邀兩岸學者討論「兩制台灣方案」 中共已啟動

2019-03-31 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共總書記習近平一月二日在「告台灣同胞書」發表四十周年紀念會上，拋出探索「兩制台灣方案」，中共日前已啟動邀請兩岸學者，透過舉辦論壇的形式，討論「兩制台灣方案」等相關議題。

據中共國台辦主管的「中國台灣網」報導，3月28日，由中共全國台灣研究會舉辦的第十一屆兩岸青年學者論壇在福建省寧德市召開。

報導指，來自北京、上海、福建、湖北、台灣等地大學及研究機構的30餘位40歲以下的青年學者參加了會議。

而本屆論壇主題為「維護和平統一前景 探索兩制台灣方案」，由全國台灣研究會常務副秘書長楊幽燕主持。

報導引述全國台灣研究會副會長汪毅夫致詞表示，兩岸青年學者能夠為兩岸關係做的事情很多，隨著兩岸關係的發展，萬事皆有可能，希望兩岸青年學者有所作為，為兩岸關係發展發揮作用。

報導稱，研討會上，兩岸青年學者普遍認為，兩岸統一是不可阻擋的大趨勢，並就探索推動一國兩制台灣方案提出了創造性的思考方案以及意見建議，會議討論氣氛熱烈，交流踴躍。

報導還稱，很多與會學者認為，當前情況下，需要在台灣社會對一國兩制台灣方案「去汙名化」。