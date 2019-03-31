春天最驚嚇的風景 樹上開滿了「中國大媽」

2019-03-31 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



樹上開滿了「中國大媽」。星島日報 分享 facebook 每逢春天，大地草綠如茵，樹上百花齊放。不過，據港媒報導，有中國網友上載圖片，圖中所見樹上開滿的並非花朵，而是「中國大媽」。

據香港星島日報，據稱，大媽們趁著春天鳥語花香的好時節都到戶外郊遊，但見周圍景色優美，隨即拿出手機拍照。

可是大媽們為求拍出「新穎」照片，竟爬到樹上，一個見狀，其他人亦爭相模仿，甚至有人搖晃樹枝，造成花瓣飄落的「美景」以供拍照。

不少網友也表示，這種賞花方式不僅不美觀，而且十分危險。「你並不是在賞花，而是在傷花！嚴重的還會受到處罰。」