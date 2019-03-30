糗了！解放軍新聞被踢爆引用汪精衛的詩 趕忙撤文道歉

2019-03-30 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據環球時報報導，中國人民解放軍新聞傳播中心旗下的微信發布平台《中國陸軍》，29日發布一篇題為《這些歷史，我們從未忘記》的文章，原是要報導大陸陸軍駐南京某防化旅百餘名官兵赴雨花台烈士陵園緬懷先烈的新聞，結果被網友發現文章竟引用了汪精衛的詩《被逮口占》。

《中國陸軍》引用的是汪精衛《被逮口占》後半段：「慷慨歌燕市，從容作楚囚。引刀成一快，不負少年頭。留得心魂在，殘軀付劫灰。青磷光不滅，夜夜照燕台。」

這首詩是1910年3月31日，汪精衛和同盟會同志刺殺清攝政王載灃事敗被捕，遭以「大逆不道」判處立即處斬後在獄中寫下的絕命詩。此詩當年在中國社會廣為流傳，汪精衛也因此名動一時。

環球時報稱，但在「918事變」後，汪精衛被恐日情緒所籠罩，思想發生轉變，投靠日本在南京成立的偽國民政府，最終淪為「漢奸」。

《中國陸軍》隨後發布的道歉信稱，這篇文章來自投稿，「因為編輯人員文化素養不夠、編審把關不嚴，沒有仔細甄別引用文字的來源出處，造成了嚴重失誤。」

道歉信強調，「『中國陸軍』媒體平台始終秉持傳播黨的聲音，積聚新時代強軍正能量，時刻保持頭腦清醒、立場堅定。對於各種錯誤政治觀點，我們堅決抵制。漢奸走狗、民族敗類，將永遠釘在歷史恥辱柱上。」