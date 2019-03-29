邁步變小心、落坐要借力…習近平的腳怎麼了？

2019-03-29 17:29 世界日報 中國新聞組／北京29日電



外界發現習近平與馬克宏檢閱時步姿異常。（路透） 分享 facebook 中國家主席習近平完成歐洲三國訪問昨日返國，北京官媒大讚「成果豐碩」。但外媒發現，以往喜歡昂首闊步的習近平，在這次出訪時的步姿卻大異昔日，落坐時也要藉助雙手扶椅，似乎有腳傷在身。甚至有網傳懷他患痛風。

蘋果日報引述自由亞洲電台報導，習近平25日習在巴黎與法國總統馬克宏檢閱儀仗隊時，步姿大異昔日，走得相當緩慢，且步幅不平衡，似乎右腳較弱，動作亦相當拘束。習在落坐時，要雙手扶椅借力緩緩坐下，其間多次向下望自己雙腿，並三度調整自己的坐姿。習隨後見記者時，亦罕見的「眼不離稿」，甚少抬頭。

報導引述骨科醫師的看法指出，習步行時左右支撐點不同，應有腳痛問題。「走起上來兩邊支撐的時間點有不同，但分別不算很大，可能有點腳痛，但應很輕微。」「以習近平的歲數（65歲），有這些症狀（腳痛）很正常。」

至於網傳習可能罹患痛風，該骨科醫師不表認同，他說，「急性痛風一般會很痛，我看（習）應該不是。」他認為，「這個星期有點痛，可能下星期就沒事了」。習近平主政浙江時曾稱，自己身體「特棒」，早年在陝北當知青時曾肩扛100公斤重糧包，「一口氣走20里山路不換肩」。

自由亞洲電台報導，習健康可能出現問題，有關短片在社交網上瘋傳；網民熱議不休，有指習可能罹患痛風。更有人戲稱：「腳痛？要下台的哦！」