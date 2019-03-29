赴陸任社區主任助理 內政部首罰2人各10萬

2019-03-29 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



內政部今就國人李佩珍、符坤龍赴陸擔任社區主任助理，已違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例（以下簡稱兩岸條例）第33條第2項規定不得擔任經大陸委員會（以下簡稱陸委會）公告禁止之中國大陸黨政軍機關（構）、團體之職務，依該法第90條第3款規定，裁處新臺幣10萬元罰鍰。

內政部表示，依陸委會認定，社區居民委員會為陸方各級人民政府所屬基層組織，社區主任助理類似我國的村里幹事，屬陸委會公告禁止任職之黨政軍機關（構）的職務，國人擔任中國大陸社區主任助理，已違反兩岸條例第33條第2項規定。

內政部指出，李佩珍自103年起擔任廈門市海滄區海滄街道青礁村院前社區主任助理，符坤龍則自106年起擔任廈門市海滄區未來海岸社區主任助理，二人多次就從事社區主任助理工作接受媒體訪問，違法任職事證明確，因此依法處以新臺幣10萬元罰鍰。

內政部次長陳宗彥強調，臺灣是民主法治的國家，兩岸條例是基於確保臺灣安全與民眾福祉，在民國81年即制定公布，國人從事兩岸各項交流活動，皆應遵守兩岸條例及相關法令的規範。內政部目前正就其他個案進行行政調查作業，擔任社區主任助理的國人既知已違反兩岸條例，應主動離任。

陳宗彥也呼籲，中國大陸人士與臺灣交流，應在合法的前提之下，不要讓臺灣國人誤陷法網。國人對中國大陸人士可能違法的要求更應提高警覺，避免觸法，以確保國家安全與全民的利益。