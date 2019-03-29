北京清華大學幸福驗室告訴你 建立親密關係的五大技巧

2019-03-29 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸2018年全國結婚率僅7.2‰，創史上新低。北京清華大學社會科學學院院長彭凱平說，這是因為現在年輕人不懂得如何與他人往來、如何建立社會關係。彭凱平指出，想要有親密關係，絕不能整天宅在家裡，他同時分享如何發展親密關係的五大技巧。

據《中國青年報》報導，北京清華大學最近有個新的熱門打卡點，不是名人故居也不是百年老圖書館，而是一個成立不到兩年的實驗室—「幸福科技實驗室」。許多遊客都想到此拍照、打卡，期待找到幸福的秘密。

這個特別實驗室的主持者正是彭凱平，彭凱平同時是清華大學心理學系主任。彭凱平日前在一場演講中表示，英國數學家彼得．巴克斯發現自己竟然三年都找不到一個女朋友，於是決定發揮他的專長進行科學分析。

巴克斯從倫敦總人口中分析出適合他年齡的女性比例，其中有多少人是單身又有大學文憑，這些人中同時具有魅力也覺得他有魅力的有多少，當中又有多少可能與他合得來。計算下來的結果是，在全倫敦約400萬女性中，只有26人符合條件。最後，巴克斯發表了一篇憂傷的論文《我為什麼沒有女朋友》。

不過，彭凱平認為，巴克斯之所以一直單身，「問題出在兩個地方：第一，這個人太宅了，空窗期三年，只會在那兒算方程式，而不去主動尋找親密關係；第二，他沒有學好社會心理學。」

彭凱平說，許多社會學與心理學的實驗都顯示，「世界比我們想像的小，人與人之間的關係比我們想像的近。社會關係是人的天性。」不僅如此，社會關係對健康還有積極意義。不少研究表明，人要活得久、獲得健康，一定要有美好的親密關係。

但如何才能建立親密、穩定而有意義的社會關係呢？彭凱平表示，社會心理學長達60多年的研究，發現了一些重要的社交技巧，第一條原則很簡單：一定要出門，一定要接近對方，千萬不要以為自己宅在家裡就魅力無限。

第二條是，和別人越相似，別人就越喜歡你。美國史丹福大學一位教授曾做過一項有趣的實驗，把一些陌生男女的照片和一些夫妻的照片混在桌上，讓人判斷誰是夫妻誰是陌生人。結果準確率高達72%。

「這說明我們要找和自己相似的人，而且別人也得覺得你們很相似。」彭凱平提醒，你如果喜歡對方，一定要追求與對方的相似性。

第三條技巧是熟悉性能，也就是中國人說的「日久生情」。彭凱平表示，想追人，就要經常和對方在一起，讓他熟悉你。

第四條技巧是，互惠互利。想成為朋友，就要給對方快樂和好處。互惠是人類作為生物的天性，洪荒時代的獨行俠很容易被其他動物吃掉的，成群結隊的戀人顯然更容易活下來。

最後，彭凱平還提供一個溝通規律，在和對方交流時，講五句好話後不妨搭配一句批評、建議的話。因為如果總說好話，對方一定會覺得無聊，畢竟生活也不都是陽光燦爛。這個5∶1的經典比例就是著名的「洛薩達比例」。