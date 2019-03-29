《逃犯條例》趕立法 葉劉婉拒出任委員會主席

2019-03-29 12:55 世界日報 香港29日電



儘管爭議聲浪一波接一波，《逃犯條例》修訂草案仍將於下周送進立法會進行首、二讀，這也顯示新一輪議會攻防戰即將開打。港府能否如願在7月前完成修例，草案委員會主席是關鍵。

葉劉拒絕李家超邀請 陳克勤或任逃犯條例委員會主席 香港中國通訊社 分享 facebook

香港01報導，如果要在時間倉卒的7月前完成立法，草案委員會主席變得非常重要。據悉，保安局長李家超曾親自致電邀請新民黨主席葉劉淑儀擔任主席，不過，葉劉已婉拒。建制派內昨日傳出，主席之位很可能落在身兼保安事務委員會主席的民建聯陳克勤身上。

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報導指出，葉劉做過保安局局長，由她處理修改逃犯條例事宜，在近70名議員中最有權威，加上她曾擔任「一地兩檢」委員會主席，具應對突發場面有經驗。葉劉昨日承認，確實收過李家超的邀請電話，不過年底即將舉行區議會換屆選舉，新民黨人力資源有限，作為主席的她必須為黨備戰，因此無暇抽身。

消息指出，陳克勤也是合適人選之一，除了因為是保安事務委員會主席，還因為他是建制派的「副班長」，「班長」廖長江現正擔任另一重要戰場《國歌法》條例草案委員會的主席，「今次應該輪到陳克勤上陣」。

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工聯會麥美娟接受查詢時承認，曾在建制派間聽過有人提起陳的名字，但陣營內尚未討論人選」。有民建聯議員稱，草案委員會尚未成立，現在討論主席人選言之尚早，民建聯昨日的黨團會議亦未觸及有關問題。