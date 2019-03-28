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陸工信部長：5G應用將呈「二八分布」 八成用於物聯網

2019-03-28 20:57聯合報 記者林則宏╱即時報導

面對即將到來的5G時代，大陸工業和信息化部長苗圩28日在博鰲亞洲論壇上表示，5G未來應用應該是「二八分布」。亦即，20%用於人和人的通訊，80%用於物和物的通訊，也就是行動物聯網的概念。其中，最大的市場可能是以無人駕駛為代表的「車聯網」。

據上海《澎湃新聞》報導，苗圩周四在博鰲亞洲論壇一場關於5G的分論壇上表示，5G發展的關鍵字應該是「開放合作，全球統一標準」。

苗圩說， 5G統一標準的好處不言而喻。5G標準制定過程中，中國做出了貢獻，但不是中國主導，各國產業研究部門都對5G標準做出了貢獻。標準需要的專利數，中國佔一定優勢，但70%的專利仍掌握在中國以外的其他公司機構手中。「這是全世界共同合作的結果，我們需要珍惜」。

他並認為，5G未來的應用應該是「二八分布」。苗圩稱， VR、AR的很多場景都需要5G傳輸。中國很多電視台已開通4K頻道，未來還有更多電視台會開通。此外，無人駕駛汽車為代表的5G應用，可能是最早實現的行動狀態的物聯網應用。

苗圩表示，應用方面最大的就是行動狀態的物聯網，最大的市場可能就是車聯網。無人駕駛汽車為代表的5G應用，可能是最早實現的應用。人和車、車和車、車和路之間的通訊，資料傳輸量都比人和人之間的傳輸量要大很多。

苗圩說，「我和交通運輸部部長達成了重要共識，中國的公路要加快智能化、數字化的改造，把道路的標識、紅綠燈、管理規則，都通過智能化改造固化下來。」

他舉例說，「現在自動駕駛汽車都需要安裝顏色感測器，非常貴。將來信號燈上除了紅綠黃三個顏色之外，還可以發射通訊信號，進而在紅綠燈上裝上攝像頭，可以探測到所有車的速度、駕駛習慣，減少道路阻塞，實現交通的精準化管理。5G可以發揮車路協同的優勢，傳輸信號必須要使用5G的技術，差之毫秒失之千里。這些技術的應用值得期待。」

5G在交通領域的應用，除了汽車還會有無人機、飛機、火車等。苗圩指出，中國和日本一家企業正在合作，未來農民耕地作業也可以透過5G技術，把田化成作業區形成平面圖像，控制拖拉機行走軌跡，拖拉機的無人駕駛或自動化都是指日可待。

他強調，更多應用靠5G搭建起來後，和各行各業協同後將會激發出更多的創新。

大陸工業和信息化部長苗圩認為，5G未來應用主要將在行動物聯網。（取自《澎湃新聞》...
大陸工業和信息化部長苗圩認為，5G未來應用主要將在行動物聯網。（取自《澎湃新聞》）
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物聯網博鰲專利

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