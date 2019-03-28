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中共最強戰機殲20 成本60億台幣

2019-03-28 20:33聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸今年3月在全國兩會上提出2019年國防預算，約人民幣1兆1900億元（約新台幣5兆4700億元）。有專業軍事媒體舉空軍軍費稱，以目前最強的殲-20來看，每架成本約13億人民幣（約 60億台幣）；每小時的飛行費用在50萬元人民幣（約230萬台幣）左右，沒有龐大的軍費根本玩不起。

中共軍費年年增長，中共國防部新聞室今天就外界質疑國防軍費過高問題做出四點回應，其中第一點即稱，中國的地緣戰略環境複雜，且尚未實現完全統一。

空軍世界網站稱，從各國軍費開支來看，戰鬥機都是一個大國國防預算的重要支出部分，各種新型戰鬥機從研發階段開始，就得投入高昂的經費，後續的製造、測試以及維護維修，所需的技術和資金更是不斷增加。

例如，新型戰鬥機的隱身設計，需要大量的研究測試，在電腦類比、材料試製、整體綜合設計等環節，都會產生巨大的科研成本。

作為對空作戰核心機種的戰鬥機，不僅研製、採購成本高，其後期的維護費用都特別昂貴，如果沒有大量的資金和技術做後盾，將無以為繼。

報導舉美國戰機中維護成本最高的F-22戰鬥機為例，它的前期研發費用共計280億美元，約合人民幣2000億元，美空軍共定購了187架F-22，這樣統計可得出每架的最終成本約3.39億美元，折合人民幣22億元。假如另外再把養護成本還有零件更換的支出也計算在內，數值將會更加的龐大。

中國最強的戰鬥機—殲-20經西方軍事媒體推測，從研發到製造共計花費300多億元人民幣。當中花在戰機本身的研製費用就高達200億元人民幣，加上各種先進的武器裝備、航電設施還有隱身材料的研發，每架殲-20的成本約為13億元人民幣。另外，殲-20每小時的飛行費用也在50萬元人民幣左右，與美國F-22不相上下。

因此，研製戰鬥機是一件非常費錢的事情，小國玩不起。哪怕就是戰機技術最領先的美國，面對先進技術與高昂成本的矛盾時，也不得不犧牲了F-22戰鬥機的整體數量，只裝備了原計畫中的幾分之一。

2018年11月11日，4架全新塗裝的殲－20戰機，首度亮相在珠海第12屆中國航...
2018年11月11日，4架全新塗裝的殲－20戰機，首度亮相在珠海第12屆中國航展上。（新華社資料照）
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