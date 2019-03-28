中共國防軍費過高? 共軍發言人：尚未實現完全統一

2019-03-28 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中共軍費年年增長，中共國防部今天就外界質疑國防軍費過高問題，國防部發言人吳謙回應稱，中國的地緣戰略環境複雜，且尚未實現完全統一。

大陸今年3月在全國兩會上提出2019年國防預算，將比去年成長7.5%，約人民幣1兆1900億元（約新台幣5兆4700億元），成長幅度雖低於去年，但仍高於整體經濟成長目標。

在今天的國防部例行新聞發布會上，有記者提問，「美國等西方國家動不動拿中國軍費說事，渲染並誇大中國威脅論，對西方國家這種老生常談的問題，我們會用什麼樣的方式回應才更有說服力？」

吳謙回應說，判斷一個國家是否構成威脅，主要不在於它的國防費多少，而在於奉行何種內外政策。中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路，軍力的增長完全是世界和平力量的增長。

他說，中國國防費用看起來總額不少，但一是「中國的地緣戰略環境複雜，尚未實現完全統一」，維護國家主權安全的任務很重；二是中國正在並希望履行更多的國際責任和義務，提供更多公共安全產品，這也是要花錢的。