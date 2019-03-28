中美新輪經磋商登場 大陸稱雙方已取得一些進展

2019-03-28 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸商務部新聞發言人高峰28日表示，當日稍晚時候，美方代表團就會抵達北京，雙方將隨即舉行工作晚餐，並於29日全天進行磋商。大陸國務院副總理劉鶴也預計在下周前往華盛頓，與美方進行第九輪中美經貿高級別磋商。

高峰稱，目前，雙方團隊正在全力以赴進行認真談判，朝著落實兩國元首重要共識的方向努力。

在28日例行記者會中被問及中美經貿磋商進展時，高峰表示，近期，劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤就中美經貿問題舉行多輪電話磋商。「雙方取得一些進展，但仍有大量工作有待完成」。

不過，高峰未進一步透露相關細節，僅重申，「合作是中美兩國最好的選擇。這不僅有利於兩國和兩國人民，也有利於整個世界」。

針對大陸海關總署近日宣布，暫停第二家加拿大企業向中國出口油菜籽一事，高峰稱，根據商務部了解，近期中國海關連續多次從進口加拿大該企業油菜籽中截獲多種檢疫性有害生物，包括「油菜莖基潰瘍病」、「十字花科黑斑病」等。

高峰表示，為從源頭上防範疫情，保護中國農業生產和生態環境安全，海關總署從3月26日起暫停加拿大該企業向中國出口油菜籽。海關總署已就相關情況向加拿大通報，並與加國在技術層保持著溝通與交流。