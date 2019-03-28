美或軍售台60架F16 中共國防部回應了

2019-03-28 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對美國可能軍售台灣60多架F16戰機，中共國防部新聞發言人吳謙今天說，中方注意到美方最近在台灣問題上，搞了一系列動作，無論是售台武器，抑或軍事聯繫，中方都堅決反對。

據香港電台報導，吳謙強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，一個中國原則是公認的國際關係準則，亦是中美關係的政治基礎。