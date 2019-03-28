親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

美或軍售台60架F16 中共國防部回應了

2019-03-28 16:56聯合報 記者羅印冲╱即時報導

針對美國可能軍售台灣60多架F16戰機，中共國防部新聞發言人吳謙今天說，中方注意到美方最近在台灣問題上，搞了一系列動作，無論是售台武器，抑或軍事聯繫，中方都堅決反對。

香港電台報導，吳謙強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，一個中國原則是公認的國際關係準則，亦是中美關係的政治基礎。

吳謙又說，注意到台灣一些人的分裂謬論。吳謙強調「台獨」是歷史逆流及絕路，煽動兩岸對抗、妄圖挾洋自重的人和勢力，是不明大義，不得人心。

中共國防部發言人吳謙。(中國軍網)
中共國防部發言人吳謙。(中國軍網)
分享

香港戰機台獨

相關新聞

中韓總理博鰲會晤 霧霾成重點議題

2019-03-28 15:01

外資法配套 李克強：擴大台港澳資市場准入

2019-03-28 11:47

升空10秒墜落 陸民營火箭首次軌道級發射失敗！

2019-03-28 11:08

美亞太助卿提名人：應和平解決兩岸爭端 非武力或脅迫

2019-03-28 01:33

法國歡迎儀式步履異常 傳習近平健康狀況不佳

2019-03-28 16:13

不顧美國反對 菲律賓向中共買8.78億軍備

2019-03-28 15:34

滬指半日跌7點 深成指升32點

2019-03-28 12:32

駁英國「香港問題報告」 陸外交部：指手畫腳 罔顧事實

2019-03-28 12:14

李克強：將放寬台商投資的市場准入

2019-03-28 11:25

在岸人民幣早段跌穿6.74

2019-03-28 10:40

中美將再磋商 陸媒：讓步並非都是壞事

2019-03-28 10:40

陸委會研擬「韓國瑜條款」 張志軍：阻撓城市交流

2019-03-28 09:57

中共公安部表態「肅清孟宏偉遺毒」 與周永康並列

2019-03-28 09:44

妻向馬克宏求情無用…孟宏偉遭中共雙開

2019-03-28 00:07

習近平邀歐洲三巨頭 共建一帶一路

2019-03-28 00:07

美亞太助卿提名人：陸應停止脅迫台灣 並與台重啟對話

2019-03-27 22:39

台人若任大陸法院書記員 陸委會：違反兩岸條例

2019-03-27 21:15

陸外交部籲加國：切實採取舉措糾正先前的錯誤

2019-03-27 19:38

裴洛西：香港一國兩制情況急速轉差

2019-03-27 18:25

陸生李家寶遭死亡威脅 陸委會：已聯繫輔導

2019-03-27 17:20

會歐洲3巨頭談中歐競爭 習近平：我們可以並肩前行

2019-03-27 17:17

陸全總：台灣人以後也能當「勞模」 但要擁護「一國兩制」

2019-03-27 16:38

習近平剛離開歐洲 孟宏偉就遭中共雙開

2019-03-27 16:23

國台辦：廈門將組8千人赴高雄旅遊

2019-03-27 14:31

我是中國人惹議 國台辦為歐陽娜娜解圍

2019-03-27 12:02

歐陽娜娜遭封殺？國台辦：她在大陸的演藝活動正常進行

2019-03-27 11:56

中共發布西藏白皮書 批達賴「舊勢力、眷戀農奴制」

2019-03-27 10:41

陸媒稱 美國把「香港反對派」當成博弈工具

2019-03-27 10:03

討論兩岸應急法務合作機制

2019-03-27 02:19

博鰲論壇報告：亞洲競爭力 台灣僅次南韓

2019-03-27 01:40

大陸開放台胞任法院書記員

2019-03-27 01:35

波音受創…陸暫停引進737 MAX

2019-03-27 01:32

嫦娥6號載法國儀器…4年後，中法齊登月

2019-03-27 01:30

大陸購兆元空巴 法國促擴大開放貿易

2019-03-27 01:25

陸解除在押台籍被告禁見 比國民待遇還優厚待遇

2019-03-26 23:02

大陸成功研發500噸級火箭發動機 1秒燒1.6噸燃料

2019-03-26 20:15

大陸民航局宣布 暫停引進新的波音737 MAX飛機

2019-03-26 20:11

大陸網路沙皇、前中宣部副部長魯煒受賄案 獲刑14年

2019-03-26 19:40

港府堅持修改逃犯條例 作個案引渡安排

2019-03-26 18:05
看更多

熱門文章

偉大！39歲男養400個孩子 年輕女老師感動追求

2019-03-28 09:48

韓流旋風 蕭萬長向劉結一建議「快速通關」

2019-03-27 22:14

港首富李嘉誠捐建逾百億慈山寺開光 父子三人同台亮相

2019-03-28 01:07

升空10秒墜落 陸民營火箭首次軌道級發射失敗！

2019-03-28 11:08

陸生李家寶遭死亡威脅 陸委會：已聯繫輔導

2019-03-27 17:20

影／大陸機場啟用人臉辨識 旅客「自動」被輸入資料庫

2019-03-27 21:45

妻向馬克宏求情無用…孟宏偉遭中共雙開

2019-03-28 00:07

法國歡迎儀式步履異常 傳習近平健康狀況不佳

2019-03-28 16:13

陸委會研擬「韓國瑜條款」 張志軍：阻撓城市交流

2019-03-28 09:57

不顧美國反對 菲律賓向中共買8.78億軍備

2019-03-28 15:34

裴洛西：香港一國兩制情況急速轉差

2019-03-27 18:25

美亞太助卿提名人：應和平解決兩岸爭端 非武力或脅迫

2019-03-28 01:33

蕭李會登場 李克強：有利於台胞的事 盡力去做

2019-03-27 19:27

習近平邀歐洲三巨頭 共建一帶一路

2019-03-28 00:07

美或軍售台60架F16 中共國防部回應了

2019-03-28 16:56

陸十大超級豪宅 發布

2019-03-28 02:16

美亞太助卿提名人：陸應停止脅迫台灣 並與台重啟對話

2019-03-27 22:39

微信宣稱從未監控聊天記錄 網友吐槽：誰信？

2019-03-28 10:51

台人若任大陸法院書記員 陸委會：違反兩岸條例

2019-03-27 21:15

大陸石油、天然氣對外依存度雙雙創下新高

2019-03-27 19:52

陸外交部籲加國：切實採取舉措糾正先前的錯誤

2019-03-27 19:38

江蘇響水大爆炸 造成環境嚴重汙染

2019-03-28 14:46

比亞迪去年淨利年減逾30%

2019-03-27 21:08

崇明島 建設世界級生態島

2019-03-28 02:16

李克強會蕭萬長 允解台商問題

2019-03-28 00:07

中國「慈善名人榜」 黃曉明、Angelababy夫婦榮登榜首

2019-03-27 19:51

全俄大示威反對！中企貝加爾湖建瓶裝水廠 俄判違法

2019-03-28 12:32

大陸今年前兩個月工業企業利潤大跌14% 為近十年來僅見

2019-03-27 18:10

中共公安部表態「肅清孟宏偉遺毒」 與周永康並列

2019-03-28 09:44

李克強：將放寬台商投資的市場准入

2019-03-28 11:25

陸工業利潤 前二月大減14%

2019-03-27 23:26

大陸進口貨增值稅率 下月下調

2019-03-28 02:16

外資法配套 李克強：擴大台港澳資市場准入

2019-03-28 11:47

談生意怕行李太重 他竟把30萬現金丟垃圾桶

2019-03-28 17:05

香港純網銀放榜 三家出線

2019-03-28 02:09

中美將再磋商 陸媒：讓步並非都是壞事

2019-03-28 10:40

大陸柔道冠軍馬端斌 舉報村委書記貪腐上千萬

2019-03-28 16:44

新能源車過渡期後 購買不再補貼

2019-03-28 02:16

中韓總理博鰲會晤 霧霾成重點議題

2019-03-28 15:01

看好中國市場前景 愛迪達全球第二個地區總部上海啟用

2019-03-28 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top