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法國歡迎儀式步履異常 傳習近平健康狀況不佳

2019-03-28 16:13聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共國家主席習近平日前展開歐洲訪問行程，有眼尖的大陸網民發現，從外國媒體拍到的習近平在法國檢閱儀隊儀式的影片中，顯示其步行時身體兩邊擺動，兩腳步幅也不平衡，動作也有點生硬，似乎有些步履蹣跚，引起外界對習健康狀況的揣測。

自由亞洲電台報導，翻查習近平去年12月5日在葡萄牙出席檢閱儀仗隊的歡迎儀式時，跟本次有明顯的差別。有大陸網友猜測可能腿部出現狀況，還揶揄說：「腳痛，要落台！」

中共領導人過往屢傳患病，但都低調處理。2012年，中共「十八大」前當時擔任中共國家副主席的習近平突然取消與美國時任國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、新加坡總理李顯龍和俄羅斯代表團等多國政要的會面，引起外界猜測和遐想。

美國《華爾街日報》當時引述美官員消息稱，習取消會面是因「背部受傷」，但未有透露他受傷原因和嚴重程度。當年，時任中共外交部部長楊潔篪對事件回應稱，希望外界不要作不必要的猜測。據悉，習當時正在北京301醫院留醫，但他受傷的原因，至今仍是個謎。

報導稱，外傳中共國務院總理李克強曾患心肌炎，並有嚴重糖尿病，一度曾傳出會在中共「十九大」或以健康原因提早結束任期。

另外，中共前總書記胡錦濤於2016年祭祖片段畫面可見，其左手不斷顫抖，步伐不自然，短片再次引發胡患病的推測。早於2015年9月中共舉行閱兵時，央視的片段拍到，在天安門城樓的胡錦濤，左手不斷抖震，當時外國媒體就懷疑胡患有帕金森氏症。

外國媒體拍到的習近平在法國檢閱儀隊儀式的影片中，顯示其步行時身體兩邊擺動，兩腳步...
外國媒體拍到的習近平在法國檢閱儀隊儀式的影片中，顯示其步行時身體兩邊擺動，兩腳步幅也不平衡。（自由亞洲電台）
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中共習近平胡錦濤

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