不顧美國反對 菲律賓向中共買8.78億軍備

2019-03-28 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



菲律賓武裝部隊昨天從菲律賓國防部接收一批從中國購買、價值15億比索（約8.78億新台幣）的重型工程設備。菲律賓國防部副部長盧納表示，此次交易是中菲關係改善的結果，這批軍備通過採購程序，最終認為中國是最佳的選擇。

據菲律賓星報報導，這些工程設備是菲武裝部隊軍事現代化計劃的一部份，這些設備將用於重建馬拉維市。報導稱，菲律賓官員在阿吉納爾多營地舉行了象徵式的交接儀式。這些設備是菲律賓軍事現代化計劃的第二階段（Horizon 2）實施的首批項目之一，由2018年至2022年，預算約為3,000億比索（約1740億新台幣）。

據報導，這些設備包括16部24噸的輪式望遠鏡起重機、20部推土機、29部平路機、44部裝彈機、22部反鏟裝載機、12部5噸的壓路機、22部自動攪拌機、77輛自動傾卸車，以及6輛灑水車。

菲國防部副部長盧納（Cardozo Luna）代表菲律賓國防部長洛倫扎納出席移交儀式。盧納表示，此次交易是中菲關係改善的結果。他說，購買這些工程設備是根據2004年11月8日，落實菲國防部與中共國防部之間的防務諒解備忘錄（MOU）。