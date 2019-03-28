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不顧美國反對 菲律賓向中共買8.78億軍備

2019-03-28 15:34聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

菲律賓武裝部隊昨天從菲律賓國防部接收一批從中國購買、價值15億比索（約8.78億新台幣）的重型工程設備。菲律賓國防部副部長盧納表示，此次交易是中菲關係改善的結果，這批軍備通過採購程序，最終認為中國是最佳的選擇。

據菲律賓星報報導，這些工程設備是菲武裝部隊軍事現代化計劃的一部份，這些設備將用於重建馬拉維市。報導稱，菲律賓官員在阿吉納爾多營地舉行了象徵式的交接儀式。這些設備是菲律賓軍事現代化計劃的第二階段（Horizon 2）實施的首批項目之一，由2018年至2022年，預算約為3,000億比索（約1740億新台幣）。

據報導，這些設備包括16部24噸的輪式望遠鏡起重機、20部推土機、29部平路機、44部裝彈機、22部反鏟裝載機、12部5噸的壓路機、22部自動攪拌機、77輛自動傾卸車，以及6輛灑水車。

菲國防部副部長盧納（Cardozo Luna）代表菲律賓國防部長洛倫扎納出席移交儀式。盧納表示，此次交易是中菲關係改善的結果。他說，購買這些工程設備是根據2004年11月8日，落實菲國防部與中共國防部之間的防務諒解備忘錄（MOU）。

據菲媒稍早前報道，菲律賓總統杜特蒂表示，美國反對馬尼拉向中國購買軍火，因為中國大陸是美國的主要經濟和地緣政治的競爭對手。杜特爾特說：「由於美國的武器禁運，如果你向中共及俄羅斯購買軍火，你將受到美國制裁，這樣像是要把你推向一個角落，這樣的安排，不要期望我們會向美國購買武器。」

菲律賓武裝部隊昨天從菲律賓國防部接收一批從中共購買、價值約8.78億新台幣的重型...
菲律賓武裝部隊昨天從菲律賓國防部接收一批從中共購買、價值約8.78億新台幣的重型工程設備。（新浪微博照片）
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菲律賓國防部中共

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