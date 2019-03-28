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中韓總理博鰲會晤 霧霾成重點議題

2019-03-28 15:01聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

南韓總理李洛淵周三（27日）訪問中國大陸，並在海南博鰲國賓館與中共國務院總理李克強舉行會談。雙方除了同意增加經濟合作外，如何應對霧霾問題同樣成為焦點。南韓近年來多次指控首爾地區的霧霾，是由於中國大陸造成的。

據韓聯社，這次韓中總理會談是兩國相隔近三年來的首次，李洛淵表示，空氣汙染是兩國共同玫對和急需解決的國家級問題，因此希望雙方可以合作解決。他又稱讚北京方面在保護地球環境、防止空氣污染發揮作用，並呼籲韓中兩國可以在研究霧霾起因、預警、應急減排及應對氣候變化等議題合作。

李克強則認為，希望雙方增加溝通交流，強調中國有必要在環境研發、環境產品等環保領域與韓國合作，一同實現光明前景。

另外，南韓產業通商部長官成允模同日在北京與中共國家能源局局長章建華會面時表示，兩國正減少採用煤炭火力發電，促進新能源轉換，但仍需在減少溫室氣體和可吸入懸浮粒子等大氣汙染物堵加合作。

韓中兩國官員同意在雙方政府、能源企業、研究機構的參與下定期舉辦火力發電論壇。此外，兩國亦推進南韓電力與中共國家電網盡早簽訂共同開發協議，為建設東北亞地區超級電網所需的連接項目踏出重要一步。預計電網將覆蓋中國大陸威海及韓南首都圈西部之間大約374公里範圍，總投資額超過2.9萬億韓圜。

韓國首爾近月不時出現嚴重霧霾，有官員將原因歸咎於中國大陸。比如，首爾市長朴元淳曾引述韓國研究指，當地有五至六成以上霧霾是源自中國；總統文在寅則指示部門與北京政府制定治霾對策，希望將「來自中國的霧霾」影響降低。

對此，中國外交部今日（7日）表示，不知道韓國官員所說是否經有科學根據，但不能一出現問題，就首先認為是來自外面的，這樣才能真正解決問題。

南韓近年來多次指控首爾等地區的霧霾，是由於中國大陸造成的。（新浪微博照片）
南韓近年來多次指控首爾等地區的霧霾，是由於中國大陸造成的。（新浪微博照片）
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霧霾韓國

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