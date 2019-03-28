外資法配套 李克強：擴大台港澳資市場准入

2019-03-28 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中國大陸2019年首場主場外交「博鰲亞洲論壇2019年年會」26日至29日在海南舉行，開幕式今天（28日）登場，大陸國務院總理李克強出席並發表主旨演講指出，「外商投資法」上路後，對港澳台政策不會改變，還要讓港澳台資權益得到更有效的保障。

本屆年會的主題是「共同命運、共同行動、共同發展」，李克強表示，中國將擴大服務業，特別是金融業對外開放，今年要有比較大的力度落實到位，並完善外資對境內公司戰略投資等相關政策。

李克強又指，中國大陸會進一步放寬外商投資限制，6月底以前再修訂發布外商投資准入負面清單，負面清單將只做減法；抓緊制定外商投資法配套法規規章，在年底前年內要基本完成配套法規規章，明年和外商投資法一起實施。

李克強表示，將繼續保持港澳台政策連續性，一如既往支持港澳台投資，在「外商投資法」配套法規中，對港澳台資做出具體的決定，對港澳台的優惠政策不會改變，還要讓其權益得到更有效的保障，獲得更多的發展機遇。

李克強強調，「因為我們畢竟是同胞」，但他也提到，這不代表陸方不一視同仁，未來也將對外商在大陸的投資，採取一視同仁的對待。不過他說，「當然我們願意讓自己的同胞，在自己的土地上，享受更多發展機遇，但是靠他們努力，也願意看到他們抓住更多機會」。

李克強提到，未來將進一步對港澳台投資放寬市場准入，包括金融服務、高端製造等領域。同時，不斷推出便利與港澳台人員往來、要素流動便利化的政策措施，對港澳台同胞在大陸投資興業、學習、生活、工作的待遇進行改善，更好的共享國家發展機遇。