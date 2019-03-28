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李克強：將放寬台商投資的市場准入

2019-03-28 11:25聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共國務院總理李克強今天在博鰲論壇開幕致詞時表示，《外商投資法》明年1月1日實施，目前正加緊制定配套法規，當中會對台港澳的投資作出明確具體規定，過去實施且具體有效的優惠政策不會改變，而且要讓台港澳投資的合法權益得到更有效保障、更多發展機遇。

李克強指出，會進一步放寬港澳台投資的市場准入，並更進一步便利內地與港澳人員流動，不斷改善港澳台同胞投資興業、學習工作及生活的環境。6月底前亦會再次修訂外商准入的負面清單。

李克強表示，今年博鰲亞洲論壇年會的主題是「共同命運，共同行動，共同發展」。他認為這個主題面對當前的現實很有針對性，共同命運就是同舟共濟，同在一條船上駛向未來；共同行動就是協調協商，大家的事情應該商量着辦；共同發展就是包容發展，而不是排他的，有成果大家共享。他期待本次論壇提出更多真知灼見。

當前國際形勢正在發生深刻複雜變化，世界經濟雖然保持增長，但國際貿易投資低迷、保護主義加劇等因素，已使今年世界經濟呈現減緩態勢，同時一些不確定因素還在上升，有些撲朔迷離，市場信心受到影響。

他稱，近期主要國際機構連續下調今年世界經濟增長預期，這也近年來是少有的，主要經濟體的宏觀政策取向亦在發生變化，貨幣政策總體保持寬鬆，財政政策有所擴張，共同指向都是應對經濟下行壓力。

他認為看到困難和挑戰是必須面對現實，但它本身並不可怕，因為世界經濟中還有很多積極的因素，特別是新一輪產業革命和技術革命方興未艾，世界和平發展的主題沒有更不可能改變。

中共國務院總理李克強。央視畫面截圖
中共國務院總理李克強。央視畫面截圖
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經濟李克強博鰲論壇

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