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陸委會研擬「韓國瑜條款」 張志軍：阻撓城市交流

2019-03-28 09:57聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

高雄市長韓國瑜訪問港澳期間拜會香港、澳門中聯辦，引發國內政壇爭議。陸委會擬於港澳關係條例中增列縣市長赴港澳規定，被稱為「韓國瑜條款」。大陸海協會長張志軍今天指出，民進黨當局對兩岸城市交流極力阻撓、抹黑，不可能得逞，也非常不得民心。

韓國瑜率團訪問港澳廈深捲起韓流，因拜會香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應惹議，外傳陸委會指韓國瑜的行程疑似違反「兩岸人民關係條例」，最高可處新台幣50萬元以下罰鍰。

大陸海協會長張志軍今天出席海南博鰲亞洲論壇開幕式前，在會場外受訪指出，「關於兩岸城市交流，我們的觀點已講得很清楚，只要認同九二共識，對城市交流有正確認識的話，我們是歡迎和積極看待的。除了韓國瑜此行，之前也有其他縣市的交流，城市交流是兩岸關係中非常重要的部分。」

張志軍說，「兩岸關係和平發展是個大勢，對於一個正常的城市交流，對兩岸雙方都是有利的，民進黨當局採取這樣的態度，拒不承認九二共識，對兩岸交流的正常合作極力阻撓、抹黑，不可能得逞，肯定是非常不得民心。」

大陸國台辦發言人安峰山昨天在記者會上表示，在韓國瑜訪問期間，香港和澳門中聯辦主任分別與其會面，「這既是正常的待客之道，也體現了大陸對韓市長到訪的重視」，民進黨當局和一些台獨、港獨勢力進行歪曲誣衊，暴露他們阻撓兩岸和港澳開展交流合作，損害同胞利益福祉的本質圖謀。

大陸海協會長張志軍指出，民進黨當局對兩岸城市交流極力阻撓、抹黑，不可能得逞，也非...
大陸海協會長張志軍指出，民進黨當局對兩岸城市交流極力阻撓、抹黑，不可能得逞，也非常不得民心。（特派記者林庭瑤／攝影）
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