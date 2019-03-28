陸委會研擬「韓國瑜條款」 張志軍：阻撓城市交流

2019-03-28 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪問港澳期間拜會香港、澳門中聯辦，引發國內政壇爭議。陸委會擬於港澳關係條例中增列縣市長赴港澳規定，被稱為「韓國瑜條款」。大陸海協會長張志軍今天指出，民進黨當局對兩岸城市交流極力阻撓、抹黑，不可能得逞，也非常不得民心。

韓國瑜率團訪問港澳廈深捲起韓流，因拜會香港中聯辦主任王志民、澳門中聯辦主任傅自應惹議，外傳陸委會指韓國瑜的行程疑似違反「兩岸人民關係條例」，最高可處新台幣50萬元以下罰鍰。

大陸海協會長張志軍今天出席海南博鰲亞洲論壇開幕式前，在會場外受訪指出，「關於兩岸城市交流，我們的觀點已講得很清楚，只要認同九二共識，對城市交流有正確認識的話，我們是歡迎和積極看待的。除了韓國瑜此行，之前也有其他縣市的交流，城市交流是兩岸關係中非常重要的部分。」

張志軍說，「兩岸關係和平發展是個大勢，對於一個正常的城市交流，對兩岸雙方都是有利的，民進黨當局採取這樣的態度，拒不承認九二共識，對兩岸交流的正常合作極力阻撓、抹黑，不可能得逞，肯定是非常不得民心。」