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美亞太助卿提名人：陸應停止脅迫台灣 並與台重啟對話

2019-03-27 22:39聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務院亞太助卿提名人史達偉27日在國會表示，中國大陸該停止對台施壓或脅迫，並與台灣當局重啟對話。

史達偉並指出，美方希望任何解決兩岸分歧的方式，必須和平且符合雙方人民的意願。

聯邦參議院外委會27日舉行提名聽證會，史達偉（David Stilwell）的書面證詞提及中國大陸、台灣、南海等議題。

根據書面證詞，史達偉表示，中方應停止施壓和脅迫台灣，並重啟與台灣民主選出的政府對話；若他獲任命，將致力於向中方展示一個更好的方式，以實現其民族復興目標，包括尊重人權、宗教自由及他國主權，並堅持雙邊關係公平與對等。

史達偉並說，他將會明確表態，基於台灣關係法與美中三公報，美方希望任何解決兩岸分歧的方式，必須和平且符合雙方人民的意願。

關於中國大陸，史達偉表示，大陸為美國的戰略競爭對手，而且是長期挑戰；美方將與中方合作，以促進雙方利益，例如北韓去核化與反毒等議題，但在利益分歧的領域，則要競爭。

史達偉說，正如總統的國安戰略所明確指出，美方關切中方使用脅迫等手段干預境外事務，並利用軍事威脅他國聽從其主張；中方的行為往往損及他國的自治，無論是透過商業上難以執行的計畫，導致他國陷入債務，或是南海軍事化。

美國國務院亞太助卿提名人史達偉27日出席聯邦參議院外委會提名聽證會。華盛頓記者張...
美國國務院亞太助卿提名人史達偉27日出席聯邦參議院外委會提名聽證會。華盛頓記者張加／攝影
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