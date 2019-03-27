美亞太助卿提名人：陸應停止脅迫台灣 並與台重啟對話

2019-03-27 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務院亞太助卿提名人史達偉27日在國會表示，中國大陸該停止對台施壓或脅迫，並與台灣當局重啟對話。

史達偉並指出，美方希望任何解決兩岸分歧的方式，必須和平且符合雙方人民的意願。

聯邦參議院外委會27日舉行提名聽證會，史達偉（David Stilwell）的書面證詞提及中國大陸、台灣、南海等議題。

根據書面證詞，史達偉表示，中方應停止施壓和脅迫台灣，並重啟與台灣民主選出的政府對話；若他獲任命，將致力於向中方展示一個更好的方式，以實現其民族復興目標，包括尊重人權、宗教自由及他國主權，並堅持雙邊關係公平與對等。

史達偉並說，他將會明確表態，基於台灣關係法與美中三公報，美方希望任何解決兩岸分歧的方式，必須和平且符合雙方人民的意願。

關於中國大陸，史達偉表示，大陸為美國的戰略競爭對手，而且是長期挑戰；美方將與中方合作，以促進雙方利益，例如北韓去核化與反毒等議題，但在利益分歧的領域，則要競爭。