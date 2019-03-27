台人若任大陸法院書記員 陸委會：違反兩岸條例

2019-03-27 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸最高法院昨天發布司法面的對台措施「關於為深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施」，其中包括「探索聘用台胞擔任法院書記員」，不過，陸委會表示，書記員是陸方司法工作人員，編制上亦屬於其國家公務員，倘有國人擔任陸方法院書記員，將涉及違反兩岸條例。

陸委會表示，依中國大陸法院組織法等相關規定，書記員是陸方司法工作人員，擔任人民法院案件記錄工作，為司法實務工作之一環，編制上亦屬於其國家公務員。

陸委會說，依93年公告禁止國人赴陸任職職務範圍，包括陸方各級人民法院的職務，倘有國人擔任陸方法院書記員，將涉及違反兩岸條例第33條，陸委會將會同主管機關就該職務性質及相關事證，審認違法情形，也會請當事人陳述意見。

「關於為深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施」從四方面規定36條措施，包括要求各級法院應依法保障台商在大陸的投資安全、財產安全；對台商台企因涉及在大陸享有政策優惠、補貼、獎勵、激勵、准入等同等待遇產生的糾紛，各級法院應當及時提供司法救濟；要求各級法院應依法慎用強制措施、查封扣押凍結措施、限制出境措施，在審判執行工作中最大限度降低對台商台企正常生活、經營的不利影響；提升對台商台企的司法服務等。