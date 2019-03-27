台灣人以後也能當「勞模」 但要擁護「一國兩制」

2019-03-27 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據大陸全國總工會微信公眾號消息，近日，全國總工會、國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室等3部門發文，將在大陸工作的港澳台職工，納入當地勞模等榮譽稱號評選範圍。但條件之一是，要擁護中共的「一國兩制」方針。

中新網報導，近日，中華全國總工會、國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室發布《關於將在內地(大陸)工作的港澳台職工納入當地勞模等榮譽稱號評選範圍的通知》(下稱《通知》)。

《通知》規定，在大陸工作的港澳台職工參加當地勞動模範、五一勞動獎章等榮譽稱號的評選，應符合以下基本條件：熱愛祖國；擁護「一國兩制」方針，遵守憲法和基本法；堅持體現一個中國原則的「九二共識」，反對台獨；愛崗敬業，奉獻社會，在本職崗位上取得突出業績，為經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設以及維護國家主權和領土完整、推進祖國統一做出突出貢獻；在大陸工作一年以上。

《通知》指出，推薦在大陸工作的港澳台職工參加當地勞動模範、五一勞動獎章等榮譽稱號的評選，要面向基層、面向一線職工，堅持公開、公平、公正的原則，嚴格推薦評選審批程序，接受群眾監督。

《通知》要求，參評當地勞動模範、五一勞動獎章等榮譽稱號的港澳台職工人選，必須經當地港澳事務主管部門或台灣事務辦公室審核同意。獲得當地勞動模範、五一勞動獎章等榮譽稱號的港澳台職工，其各項待遇參照當地獲評職工標準執行。