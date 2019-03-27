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會歐洲3巨頭談中歐競爭 習近平：我們可以並肩前行

2019-03-27 17:17世界日報 中國新聞組／北京27日電

習晤法德歐盟領袖「我們可並肩前行」。 路透
習晤法德歐盟領袖「我們可並肩前行」。 路透
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在北京大規模投資歐洲引發擔憂之際，中國國家主席習近平26日與法國、德國及歐盟領導人就如何改善中歐關係，舉行前所未有的「四方會談」。儘管德國總理梅克爾將中國的「一帶一路」形容成歐洲人都想參與的項目，不過其與法國總統馬克宏、歐盟執委會主席容克爾皆堅持合作必須「公平和互惠」。習則稱合作是中歐關係主流，是良性競爭，「我們可以並肩前行」。

當地時間26日，習近平應馬克宏邀請，到愛麗榭宮與梅克爾和容克爾進行會談。這種「法德歐中峰會」的形式極為罕見。

此次四人圓桌會議約一小時，主要討論貿易、氣候議題和中歐關係。

在稍後四人舉行的聯合記者會上，中央社報導，梅克爾敦促習近平，在中國與歐洲之間的貿易和投資上提供更多「互惠」，特別是北京當局龐大的「一帶一路」基礎設施倡議。

她也表示，這項倡議是「非常重要的計畫」、「我們歐洲人想要參與」。然而，對於歐盟和中國可以實現多少目標，梅克爾則謹慎以對，她還說：「沒有美國就不會有多邊主義。」

馬克宏表示，絕不能讓歐盟與中國之間的競爭導致世界貿易體系崩壞或政治上孤立主義。馬克宏稱，希望與中國共同打造一個更公平、更均衡的多邊貿易架構。

馬克宏還說：「沒有人是天真的，但我們尊重中國，我們決心進行對話與合作，且我們自然希望主要夥伴尊重歐盟的統一以及其所擁有的價值。」

馬克宏說：「我們必須透過行動來展現合作比對抗好，透過敞開比關閉門戶能贏得更多。」他並呼籲與中國建立以信任為基礎的夥伴關係。

容克爾亦呼籲中歐應貿易對等，讓歐盟企業更多地進入中國市場，「就像中國企業進入歐盟一樣」。

香港經濟日報報導，習近平表示，合作比競爭重要，中歐正在並肩工作、互相幫助，彼此要增加正能量，不應抱著擔心與懷疑的態度，看待對方前進。習強調，合作是中歐關係的主流，即使存在分歧和競爭，也是良性競爭。

歐盟馬克宏習近平

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