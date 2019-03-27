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歐陽娜娜遭封殺？國台辦：她在大陸的演藝活動正常進行

2019-03-27 11:56聯合報 記者許依晨╱即時報導

台灣藝人歐陽娜娜近日因為「被台獨」陷入風暴，大陸國台辦發言人安峰山今天被詢問如何評價此事，他說，前幾天歐陽娜娜剛接受了央視的專訪，她在大陸的演藝活動正常進行，台灣有些政治人物藉這樣的事情去挑撥生事、製造對立，「只能說他們的心態很不正常」。

國台辦今天舉行例行記者會，媒體問台灣藝人歐陽娜娜被質疑支持「台獨」，隨後歐陽娜娜表態自己是中國人，堅定支持一個中國原則，卻引來台灣一些綠營網友及媒體的言語攻擊，對此有何評價？

安峰山說， 「我們也看到，前幾天歐陽娜娜剛剛接受了央視的專訪，她在大陸的演藝活動正常進行。最近有不少大陸的媒體就此事發表了一些理性、客觀的分析和評論，這些都可以供大家參考。島內有些政治人物借這樣的事情去挑撥生事、製造對立，只能說他們的心態很不正常。」

近日歐陽娜娜的父親歐陽龍昔日言論被大陸網友起底，導致歐陽娜娜無端被貼上台獨標籤，導致歐陽娜娜被大陸電視台以打馬賽克方式播出其與文淇、張子楓、關曉彤等另外三名藝人合拍的雜誌畫面。歐陽娜娜隨即透過微博表示「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

而後，大陸中央電視台25日播出歐陽娜娜兩天前受訪的完整內容，歐陽娜娜受訪時除表示祝福新中國(中華人民共和國)成立70年，「祝我偉大的祖國繁榮昌盛，我愛我的祖國」，隨後還在節目中唱起大陸著名的紅歌《我和我的祖國》。

央視25日播出台灣藝人歐陽娜娜受訪完整內容，歐陽娜娜在節目中最後她還唱起大陸著名...
央視25日播出台灣藝人歐陽娜娜受訪完整內容，歐陽娜娜在節目中最後她還唱起大陸著名紅歌《我和我的祖國》。（觀察者網）
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台獨安峰山

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