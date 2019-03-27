韓國瑜進中聯辦 國台辦稱「正常待客之道」

2019-03-27 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜與香港、澳門中聯辦主任會面，引發賣台質疑，大陸國台辦發言人安峰山表示，在韓國瑜訪問期間，香港和澳門中聯辦主任分別與其會面，「這既是正常的待客之道，也體現了大陸對韓市長到訪的重視」，民進黨當局和一些台獨、港獨勢力進行歪曲誣衊，暴露他們阻撓兩岸和港澳開展交流合作，損害同胞利益福祉的本質圖謀。

大陸國台辦今天舉行記者會，台媒詢問，韓國瑜這次到大陸訪問，陸方接待的規格相當高，接下來的台灣縣市首長來到大陸，是否也有同等待遇？安峰山表示，對在堅持「九二共識」基礎上推動兩岸城市交流持積極開放態度，希望不斷加強兩岸城市交流合作，也歡迎更多台灣縣市能夠參與，共同增進兩岸同胞的利益福祉。

港媒問，韓國瑜在港澳參訪期間進入中聯辦，是台灣首位進入中聯辦的地方首長，蔡英文稱，韓國瑜此舉是在製造「一國兩制」的氛圍，如何回應？

安峰山表示，韓國瑜訪問期間，香港和澳門中聯辦主任分別與其會面，這既是正常的待客之道，也體現了大陸對韓市長到訪的重視，民進黨當局和一些台獨和港獨勢力進行歪曲誣衊，充分暴露了他們阻撓兩岸和港澳開展交流合作，損害同胞利益福祉的本質圖謀。